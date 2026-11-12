¿Qué países de Centroamérica han ganado Miss Universo?

Su reinado marcó un antes y un después tanto en su vida personal como en la historia de los certámenes de belleza. Tras hacer historia como la primera nicaragüense y centroamericana en obtener el título de Miss Universo, recorrió más de 30 países en giras oficiales a lo largo de cuatro continentes. Su carisma, cercanía con el público y labor social la consolidaron como una de las reinas más queridas, influyentes y mediáticas de la organización.