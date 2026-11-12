¿Qué países de Centroamérica han ganado Miss Universo?

Centroamérica ha dejado una huella imborrable en Miss Universo gracias a dos mujeres que llevaron el nombre de la región a lo más alto. Panamá y Nicaragua son los únicos países centroamericanos que han tenido representantes que han obtenido la corona, marcando hitos de orgullo que trascendieron las pasarelas. Conoce la historia de las reinas de belleza que han conquistado el certamen.
Justine Pasek / Miss Universo 2002 (Panamá): La panameña se convirtió en la primera centroamericana en obtener el título de Miss Universo, tras asumir la corona en septiembre de 2002. Aunque originalmente quedó como primera finalista, representando a Panamá, recibió oficialmente el título luego de que la ganadora original, la rusa Oxana Fedorova, fuera destituida por incumplir sus obligaciones como reina.
Durante su reinado, centró su labor internacional en campañas de prevención del VIH/sida, en colaboración con organizaciones de salud pública.
Al concluir su reinado como Miss Universo, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desde donde promovió iniciativas relacionadas con la lucha contra la desnutrición y la seguridad alimentaria.
En el ámbito empresarial y personal, después de dirigir durante varios años la franquicia Señorita Panamá y desempeñarse como mentora de nuevas reinas de belleza, actualmente reside en Estados Unidos, donde se dedica a la crianza de sus dos hijos, Aliyah y Daniel, junto a su esposo, Daniel Joelson.
Asimismo, combina su faceta como madre con sus inversiones privadas y proyectos relacionados con el bienestar integral. También participa en galas internacionales como invitada de honor o integrante del jurado.
Sheynnis Palacios / Miss Universo 2023 (Nicaragua): Con carisma y determinación, Sheynnis Palacios hizo historia el 18 de noviembre de 2023, en El Salvador, al convertirse en la primera nicaragüense y centroamericana en ganar el título de Miss Universo.
Antes de alcanzar reconocimiento internacional, Sheynnis se graduó en Comunicación Social y destacó en la televisión nicaragüense como presentadora y creadora de espacios dedicados a la salud mental.
Su reinado marcó un antes y un después tanto en su vida personal como en la historia de los certámenes de belleza. Tras hacer historia como la primera nicaragüense y centroamericana en obtener el título de Miss Universo, recorrió más de 30 países en giras oficiales a lo largo de cuatro continentes. Su carisma, cercanía con el público y labor social la consolidaron como una de las reinas más queridas, influyentes y mediáticas de la organización.
Su triunfo desató una ola de orgullo en toda Centroamérica y la proyectó como una voz influyente en temas de empoderamiento femenino y bienestar emocional. A través de su plataforma, ha promovido activamente el empoderamiento femenino y el bienestar emocional, utilizando su propia experiencia para romper estigmas y generar conciencia sobre la importancia de la salud mental.
Actualmente, reside en Estados Unidos tras entregar su corona y desarrolla una carrera como figura del entretenimiento hispano, modelo y conferencista internacional.
Sheynnis continúa su presencia en la televisión estadounidense como jurado en certámenes de belleza y explora otras facetas, como su participación en el reality culinario Top Chef VIP en 2026.