¡Viernes 13 sin luz! Estas zonas de Honduras no tendrán energía por ocho horas

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este viernes 13 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del Distrito Central, Lempira, Intibucá, Ocotepeque, Yoro y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, uno de los cortes está programado de 8:10 a.m. a 9:10 a.m. y comprenderá Loarque, Plaza Loarque, Altos de Loarque, International School, aldea Loarque, Río Grande, Shadai School y zonas aledañas.
En otro bloque, la interrupción será de 8:10 a.m. a 4:10 p.m. y afectará Mármoles de Honduras, Pollos El Cortijo y los abonados de la carretera al sur, desde Texaco Loarque hasta Motel Riverside, además de zonas cercanas.
En el departamento de Lempira, los trabajos comprenderán el municipio de Santa Cruz, incluido su casco urbano y las aldeas Candelaria, Loma Limpia, Pajapas, San Pedro y Santa Rosa, así como los caseríos cercanos, Jelpoa, Marquira, Rorruca y San Lucas, además de los caseríos cercanos. En Erandique, la interrupción abarcará el casco urbano y las aldeas Azacualpa, Concepción, El Carrizal, El Conal, El Rodeo, Gualguire, Guatincara, San Antonio Montaña, San Antonio Valle y Valle de la Cruz. En Intibucá, el corte comprenderá el casco urbano de Dolores y la aldea Azacualpa; mientras que en San Miguelito incluirá el casco urbano y las aldeas Toco, Las Trancas, Agua Blanca, El Borbollón, La Misión y Mangual. Asimismo, en el municipio de San Juan serán afectadas las aldeas Loma de Hornos, Agua Caliente Sur, Yaterique, Llano Redondo, Carrizalito, San Gabriel, Barrio Nuevo, Cañadas y Simarro, junto con los caseríos cercanos. La suspensión del servicio en estas comunidades está programada de 12:30 del mediodía a 3:00 p.m.
En esta zona, los cortes se extenderán de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. En el municipio de Mercedes, Ocotepeque, estarán afectados el casco urbano y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán. En Guarita, Lempira, la interrupción comprenderá el casco urbano y las comunidades de Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquin y Terlaca. En San Juan Guarita serán afectados el casco urbano y las aldeas El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo y Sazalapa. Por su parte, en Tomalá, los trabajos abarcarán el casco urbano y las aldeas Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconcillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo y Aldea Nueva. La interrupción también comprenderá el casco urbano de Tambla y las aldeas El Zarzal, San Francisco del Aceituno y Chorrera; así como el casco urbano de Cololaca y las comunidades de Casitas, Las Flores, Malsincales y San Isidro Canguacota.
En la ciudad de Morazán, Yoro, el corte de energía eléctrica está previsto de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Las zonas afectadas serán el barrio Lempira, Las Cidras, colonia 5 de Enero, colonia España, barrio San José, barrio Jazmín, barrio El Centro, barrio Sabaneta, El Calvario, parte del barrio El Progreso y Buenos Aires I y II.
En el departamento de Yoro, la interrupción comprenderá parte de Morazán, Lactovi, aldea El Portillo González, aldea Olomán, San Alejo, aldea Mojimán, Nueva Esperanza, San Fernando, Brisas de Cuyamapa, Buenos Aires, Camalote, Las Acacias, Los Prietos, El Zumbido, El Porvenir, Paya, Los Murillos, Ocotillo, El Pataste, Combas y Laureles. También estarán incluidos la ciudad de El Negrito, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina 1, Guangolola 2 y Guangolola 3, Cangrejales, Santuario, Vertiente, El Caliche, Plácido, Honduritas, Pata de Gallina, Terrero Negro, Casiano, Sentadero, Lajas, Coyolito y La Calera. El listado contempla además las aldeas La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojimán, así como colonia Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda, CAPESA, Finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas, La Majada y El Mango. En estos sectores, los trabajos están programados de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Otro bloque de interrupciones, también de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., comprenderá la aldea Ayapa, Ayapita, La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria y Yorito. La suspensión también alcanzará las comunidades Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo y Mina Honda. Asimismo, estarán comprendidos La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.
Finalmente, en el municipio de Omoa, Cortés, la interrupción del servicio eléctrico está prevista de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Las zonas afectadas serán colonia Misión Ángeles, residencial Los Manzanos, aldea Río Abajo y aldea La Presa.