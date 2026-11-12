¡Viernes 13 sin luz! Estas zonas de Honduras no tendrán energía por ocho horas

En esta zona, los cortes se extenderán de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. En el municipio de Mercedes, Ocotepeque, estarán afectados el casco urbano y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán. En Guarita, Lempira, la interrupción comprenderá el casco urbano y las comunidades de Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquin y Terlaca. En San Juan Guarita serán afectados el casco urbano y las aldeas El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo y Sazalapa. Por su parte, en Tomalá, los trabajos abarcarán el casco urbano y las aldeas Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconcillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo y Aldea Nueva. La interrupción también comprenderá el casco urbano de Tambla y las aldeas El Zarzal, San Francisco del Aceituno y Chorrera; así como el casco urbano de Cololaca y las comunidades de Casitas, Las Flores, Malsincales y San Isidro Canguacota.