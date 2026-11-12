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Consternación en Honduras y España por la muerte del pastor Mauricio Padilla

El pastor hondureño José Mauricio Padilla falleció tras enfrentar una dura enfermedad. Su muerte enluta a la comunidad cristiana de Segovia y Mallorca

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 16:55 -
  • Aneth Flores
Consternación en Honduras y España por la muerte del pastor Mauricio Padilla
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El pastor hondureño José Mauricio Padilla falleció este jueves tras enfrentar durante varios meses una enfermedad, noticia que provocó tristeza entre sus familiares, amigos y miembros de la comunidad cristiana en España.

 Fotos: redes sociales
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Padilla, quien residía en La Ceiba, Atlántida, mantenía una labor pastoral en Segovia, España, donde era conocido por su trabajo religioso y su cercanía con los miembros de su congregación.

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Su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar, especialmente entre quienes compartieron con él su ministerio y sus actividades dentro de la comunidad cristiana latina.

 Fotos: redes sociales
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El Ministerio Apostólico y Profético Agua en el Desierto, de Segovia, expresó su dolor por la pérdida del pastor mediante un mensaje publicado en redes sociales.
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"Hoy despedimos a nuestro padre. Con profundo dolor lamentamos su partida y su fallecimiento. No hay palabras suficientes para expresar lo que sentimos en este momento; nuestro corazón está triste y nuestras fuerzas necesitan ser renovadas por Dios", manifestó la congregación.
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Asimismo, el Ministerio Agua en el Desierto, de Mallorca, se sumó a las muestras de condolencia y recordó con cariño al líder religioso.
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"Lamentamos profundamente la perdida de nuestro amado pastor, Jose Padilla, hermano y amigo, oramos para que el amor de Dios sea el refugio de sus familiares y su esposa Kathy Almendarez", publicó el ministerio.
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Los mensajes reflejaron el cariño y la cercanía que Padilla mantenía con diferentes integrantes de la comunidad cristiana, quienes lamentaron su partida y expresaron solidaridad con sus seres queridos.
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El pastor era recordado no solamente por su labor religiosa, sino también por los vínculos personales que construyó durante su trayectoria como guía espiritual. Para muchos se convirtió en "un ejemplo a seguir".
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De acuerdo con la información recopilada, Padilla llevaba varios meses enfrentando complicaciones de salud. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente cuál fue la enfermedad que provocó su fallecimiento.
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Su esposa, Kathy Almendarez, y demás familiares reciben las muestras de solidaridad de personas que han expresado su pesar por la pérdida.
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La noticia también ha causado consternación entre miembros de la comunidad latina en España, particularmente en Segovia, donde desarrollaba su labor pastoral.
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