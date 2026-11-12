"Entre más mataba, más escalaba": Policía revela cómo operaría Angery en la 18

La Policía Nacional detalló el rol que cumplía dentro de la Pandilla 18 Angery Janixa Benítez Rodríguez, conocida como "Lironeta", quien fue capturada junto a otros presuntos miembros de esa estructura el 11 de noviembre en Tegucigalpa y cuyo aspecto físico, en particular el color de su cabello, generó atención pública.
Según los informes policiales, Benítez Rodríguez ostentaba el grado de "hongra", una jerarquía de alto nivel dentro de la organización criminal que se alcanza tras haber pasado por puestos inferiores como "paisa" o "bandera".
Al referirse a este arresto y al de otros sospechosos, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, cuestionó inicialmente la postura de los organismos de derechos humanos que abogan por estas personas sin tomar en cuenta las afectaciones causadas a la población.
"Quiero que las mujeres me perdonen porque no quiero que se sientan aludidas...", expresó el jefe policial antes de precisar que "ayer se dio la captura de una mujer con un grado específico dentro de su estructura criminal, denominada 'hongra'".
Sobre las funciones específicas de "Lironeta" dentro de la agrupación, el funcionario policial señaló que "tiene capacidad de ordenar muertes, de ordenar programas de extorsión, de ordenar programas de microtráfico...".
El titular de la institución de seguridad indicó que la detenida logró ascender en la escala de mando de la pandilla 18 a medida que cometía más hechos violentos, hasta convertirse en una de las cabecillas de la red.
"Entre más personas mataba, más escalaba para ser líder en la pandilla, para controlar ciudades y controlar territorios", afirmó Oseguera Mass.
Las acciones policiales que permitieron estas detenciones se ejecutaron en la colonia Rivas, la colonia Villa Nueva y el municipio de Santa Ana, todos ubicados en el departamento de Francisco Morazán.
De acuerdo con los registros oficiales acumulados hasta el 11 de noviembre, las operaciones bajo el Plan Escudo de Honduras suman un total de 262 arrestos, de los cuales 156 corresponden a indagaciones por asociaciones terroristas y 11 están relacionados con el delito de extorsión.
En el marco de estas mismas intervenciones, los agentes también capturaron a otra mujer conocida con el alias de "La Negra", quien de igual manera poseería el rango de "hongra" dentro de la estructura delictiva.