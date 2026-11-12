Cae "El Chucky 69", acusado por red internacional que habría operado en Honduras

Según los datos preliminares de la investigación, Rodríguez presuntamente utilizaba muñecos articulados alusivos a una película para atraer la atención de niñas y niños. Sin embargo, las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre esta modalidad. Tras confirmar su identidad, los agentes procedieron con la detención y lo trasladaron a instalaciones del Instituto Nacional de Migración para continuar con el procedimiento correspondiente.