Cae "El Chucky 69", acusado por red internacional que habría operado en Honduras

El sospechoso es acusado de liderar una red internacional que habría operado en seis países, entre ellos Honduras. Estados Unidos lo busca por delitos sexuales contra menores de edad.
La captura de Adalberto Rodríguez, conocido con el alias de "El Chucky 69", en el municipio de Tequila, Jalisco, México, puso nuevamente en el foco a Honduras, país que figura entre los territorios donde presuntamente operaba una red internacional dedicada a producir y distribuir material de abuso sexual infantil.
El hombre, de 45 años y nacionalidad estadounidense, es señalado por las autoridades como supuesto líder de esta organización criminal, que habría extendido sus operaciones a México, Estados Unidos, Canadá, Haití, Honduras y Colombia.
Las investigaciones apuntan a que la estructura mantenía una red de producción y distribución de este tipo de material, aunque las autoridades no han detallado cuáles eran los puntos de operación ni la cantidad de personas involucradas en Honduras.
La presencia de Honduras entre los países mencionados en las indagaciones representa uno de los aspectos más relevantes del caso, debido al alcance internacional que habría tenido la organización y a las posibles conexiones que mantenía fuera de México.
Rodríguez era buscado por las autoridades estadounidenses desde abril de 2017, principalmente en el estado de Arizona, donde enfrentaba acusaciones relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad.
En 2023, el sospechoso fue juzgado en ausencia y recibió una condena de 50 años de prisión. Entre los cargos que enfrentaba figuraban dos por exhibición indecente, diez por conducta sexual con una menor de 12 años y uno por abuso sexual continuo de un menor.
La captura fue resultado de un intercambio de información entre autoridades del estado de Jalisco y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, que permitió desarrollar labores de inteligencia para ubicar al sospechoso.
El operativo se ejecutó en la colonia Texcalame, en el municipio de Tequila, donde participaron agentes de distintas unidades policiales, incluidos equipos de inteligencia, vigilancia con drones y personal especializado.
Según los datos preliminares de la investigación, Rodríguez presuntamente utilizaba muñecos articulados alusivos a una película para atraer la atención de niñas y niños. Sin embargo, las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre esta modalidad. Tras confirmar su identidad, los agentes procedieron con la detención y lo trasladaron a instalaciones del Instituto Nacional de Migración para continuar con el procedimiento correspondiente.
Posteriormente, fue movilizado bajo un dispositivo de seguridad hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, desde donde sería enviado a Estados Unidos para responder ante las autoridades por los cargos que enfrenta.
Hasta el momento, no se han divulgado detalles específicos sobre las presuntas operaciones de esta red en Honduras, ni se ha informado sobre posibles víctimas, colaboradores o investigaciones locales relacionadas con el caso.