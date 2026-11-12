Hija de JOH comparte fotos de su despedida de soltera y muestra detalles de la fina celebración

La vida familiar del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández volvió a captar la atención en redes sociales, luego de que su hija, Ana Daniela Hernández García, compartiera fotografías de su despedida de soltera.
A través de sus redes sociales, Ana Daniela publicó una serie de imágenes de la celebración, en las que aparece acompañada de familiares y personas cercanas que participaron en este encuentro especial.
La joven acompañó las fotografías con un mensaje de agradecimiento para quienes hicieron posible la reunión y estuvieron presentes durante la celebración.
"Despedida de soltera. Gracias a cada una de las personas que organizaron esta celebración tan linda y a todas las que nos acompañaron. Me siento muy bendecida de tenerlas en mi vida", escribió en su publicación.
Entre las imágenes compartidas destacan momentos junto a su madre, Ana García Hernández; su hermana Isabella y su abuela, doña Elvira, quienes la acompañaron durante la celebración.
Las fotografías muestran el ambiente familiar de la reunión, que reunió a mujeres cercanas a Daniela para compartir con ella una de las etapas previas a su matrimonio.
La publicación generó reacciones y comentarios de personas que le expresaron sus felicitaciones y buenos deseos ante el próximo paso que está por dar.
Aunque Daniela mantuvo el mensaje centrado en agradecer a sus familiares y amistades, las imágenes permitieron conocer algunos momentos de la celebración que compartió con sus seres queridos.
La celebración llega meses después de que Daniela Hernández anunciara públicamente su compromiso matrimonial con el joven Sebastián.
En octubre pasado, Ana García, exprimera dama de Honduras, también dio a conocer algunos detalles de los preparativos de la boda. A través de un video publicado en sus redes sociales, explicó que su hija desea que la celebración destaque la identidad nacional y las tradiciones hondureñas.
Como parte de esa intención, García visitó el Mercado de Artesanía Lenca, en el municipio de La Campa, Lempira, para conocer piezas de barro elaboradas por artesanos de la zona. Entre los artículos que despertaron su interés estaban los platos y la loza de alfarería, que podrían incorporarse a la celebración matrimonial.
Hasta el momento, Daniela no ha confirmado públicamente la fecha ni el lugar donde se realizará la boda. Tampoco se han revelado detalles sobre la decoración o el número de invitados, aunque las publicaciones de su familia han permitido conocer algunos aspectos de los preparativos y de esta nueva etapa en su vida.