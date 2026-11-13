"Ya no tiene orden de captura": hija de Romeo Vásquez celebra amparo favorable

La resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a un recurso de amparo presentado por la defensa del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez provocó reacciones de celebración entre sus familiares, quienes manifestaron su esperanza de que pueda regresar a su hogar y defenderse en libertad.
Una de las primeras en compartir su reacción fue su hija, María Fernanda Vásquez, quien anunció a través de TikTok que había regresado a Honduras después de permanecer fuera del país.
"Les tengo una buena noticia, ya regresé a Honduras", expresó la joven al iniciar el video que compartió con sus seguidores, donde también relató algunas situaciones que encontró al volver a su vivienda.
Sin embargo, uno de los momentos que más llamó su atención fue cuando recibió la noticia sobre la situación judicial de su padre. "Y llegué ayer y lo primero que me dijeron fue tu papá ya no tiene una orden de captura", contó María Fernanda.
La hija del exgeneral también recordó que su vivienda había sufrido cambios luego de que las autoridades sacaran pertenencias del inmueble, en medio de las acciones judiciales que enfrentaba su familia.
Por su parte, Marvin Vásquez, otro de los hijos del exjefe militar, manifestó que la familia recibió la resolución con esperanza y aseguró que siempre confiaron en la objetividad e imparcialidad de los operadores de justicia.
"Hoy que se están recuperando las mínimas garantías constitucionales que le fueron violentadas al general Romeo Vásquez Velásquez, pues él acudirá a los entes correspondientes", expresó Marvin.
El hijo del exgeneral también recordó las medidas que, según afirmó, afectaron a su familia durante el proceso judicial, entre ellas el allanamiento de su vivienda, el congelamiento de la pensión de su padre y de sus bienes, además de la recompensa ofrecida por las autoridades para lograr su captura.
Marvin señaló que estas circunstancias también habrían afectado la salud de su padre, por lo que expresó que esperan que pueda regresar a su hogar, recibir atención médica y posteriormente presentarse ante las instancias correspondientes para defenderse.
La reacción de los familiares se produjo después de que el pleno de magistrados de la CSJ resolviera a favor el recurso de amparo presentado por la defensa de Romeo Vásquez. La decisión obtuvo nueve votos a favor y seis en contra.
El expediente llegó al pleno luego de que la Sala de lo Constitucional no alcanzara unanimidad y resolviera el recurso con una votación de cuatro magistrados a favor y uno en contra.
El amparo buscaba revertir la medida cautelar de prisión preventiva y dejar sin efecto la orden de captura emitida después de que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocara el arresto domiciliario del exgeneral.
Vásquez Velásquez enfrenta un proceso judicial por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante la crisis política de 2009. El 3 de marzo de 2025 pasó a ser considerado prófugo de la justicia, luego de que se ordenara su prisión preventiva junto con la de Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto.