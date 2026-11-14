Miss Universo 2026: desfile en traje de baño desata críticas por improvisación

Lo que debía convertirse en una de las actividades más espectaculares de la edición número 75 de Miss Universo 2026 terminó generando cuestionamientos entre seguidores del certamen, expertos en concursos de belleza y usuarios de redes sociales.
El tradicional desfile en traje de baño, denominado Beauty at the Beach, recibió críticas por problemas de producción, retrasos y una pasarela considerada inadecuada para un evento de esta magnitud.
La actividad se realizó la noche del viernes en la playa del hotel Caribe Hilton, en San Juan, Puerto Rico, sede de esta edición del concurso. Sin embargo, en lugar de una estructura elevada y acondicionada para el desfile, las concursantes caminaron sobre una alfombra colocada directamente sobre la arena, una superficie que dificultó su desplazamiento mientras utilizaban tacones altos.
De acuerdo con reportes de prensa y videos difundidos en redes sociales, varias delegadas tuvieron dificultades para mantener el equilibrio durante su recorrido. Representantes de países considerados favoritos, como Venezuela, Filipinas, Perú y Argentina, protagonizaron tropiezos que fueron atribuidos a las irregularidades del terreno.
Representantes de países considerados favoritos, como Venezuela, Filipinas, Perú y Argentina, protagonizaron tropiezos que fueron atribuidos a las irregularidades del terreno.
Las críticas no se limitaron a las condiciones de la pasarela. Asistentes y seguidores también señalaron el escaso control sobre el público, ya que algunas personas se levantaban de sus asientos, cruzaban el área del desfile e incluso invadían parte del escenario mientras las concursantes realizaban sus presentaciones. Esta situación fue cuestionada por quienes consideraron que evidenciaba problemas de organización y falta de respeto hacia las participantes.
Esta situación fue cuestionada por quienes consideraron que evidenciaba problemas de organización y falta de respeto hacia las participantes.
Otro aspecto que generó controversia fue la participación de aproximadamente 70 de las 116 aspirantes al título. La organización había dividido a las concursantes entre el desfile playero y otras actividades paralelas, entre ellas sesiones fotográficas promocionales.
Esta decisión sorprendió a los seguidores acostumbrados a ver a todas las delegadas participar en este tipo de presentaciones.
Las reacciones en redes sociales fueron particularmente críticas. Usuarios y creadores de contenido especializados en certámenes de belleza calificaron la producción como «improvisada», «de bajo nivel» e incluso «inaceptable» para una celebración tan importante como el 75 aniversario de Miss Universo. Entre los principales cuestionamientos destacaron la ausencia de una plataforma sólida y la utilización de una alfombra sobre la arena como escenario principal.
Entre los principales cuestionamientos destacaron la ausencia de una plataforma sólida y la utilización de una alfombra sobre la arena como escenario principal.A pesar de la polémica, la competencia continúa con las actividades oficiales previas a la gran final.
Mientras tanto, las críticas al desfile en traje de baño mantienen el debate entre los seguidores de la franquicia, quienes esperan que la organización mejore la producción de los próximos eventos antes de la noche de coronación.