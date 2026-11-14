Miss Universo 2026: desfile en traje de baño desata críticas por improvisación

Las críticas no se limitaron a las condiciones de la pasarela. Asistentes y seguidores también señalaron el escaso control sobre el público, ya que algunas personas se levantaban de sus asientos, cruzaban el área del desfile e incluso invadían parte del escenario mientras las concursantes realizaban sus presentaciones. Esta situación fue cuestionada por quienes consideraron que evidenciaba problemas de organización y falta de respeto hacia las participantes.