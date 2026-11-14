Adiós a privilegios: Cancillería revoca 746 pasaportes diplomáticos y oficiales

Tegucigalpa, Honduras. Un total de 746 pasaportes diplomáticos y oficiales quedaron sin validez en Honduras luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional ordenara su revocación, como parte de un proceso de revisión de documentos especiales que, en algunos casos, habrían sido emitidos sin cumplir los requisitos legales. La información fue confirmada por Gonzalo Padilla, secretario general de la Cancillería, quien explicó que la decisión responde a instrucciones de la canciller Mireya Agüero para depurar los registros y evitar que estos documentos continúen siendo utilizados por personas que ya no reúnen las condiciones para portarlos. Del total de documentos cancelados, 558 corresponden a pasaportes diplomáticos y los otros 188 son oficiales. Padilla explicó que la revocación se ejecutó directamente en el sistema, por lo que los documentos incluidos en la medida ya no pueden utilizarse para viajar.

El funcionario también informó que la institución ha recibido voluntariamente 206 pasaportes que fueron devueltos por sus antiguos titulares. De esa cantidad, 129 eran diplomáticos y 77 oficiales, correspondientes a personas que concluyeron los cargos o las misiones que justificaron la entrega de esos documentos. La revisión forma parte de las acciones impulsadas por la actual administración para establecer controles sobre la emisión, devolución y utilización de pasaportes especiales. En marzo de 2026, la Cancillería solicitó a exfuncionarios y antiguos servidores públicos que entregaran los documentos que ya no correspondían a sus responsabilidades, con fecha límite hasta el 31 de ese mes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse