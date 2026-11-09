Migración suspenderá emisión de pasaportes durante seis días por actualización de sistema

Tegucigalpa, Honduras. Los hondureños no podrán tramitar pasaportes durante seis días en el país ni en el extranjero debido a una actualización tecnológica que realizará el Instituto Nacional de Migración (INM). La suspensión del servicio comenzará el martes 17 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre de 2026, período durante el cual no se emitirán documentos de viaje en los centros de atención, delegaciones aeroportuarias ni oficinas consulares hondureñas. La medida fue anunciada por las autoridades de Migración durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Los trabajos corresponden a la implementación del nuevo Sistema Integral Migratorio (SIM), cuya entrada en funcionamiento está prevista para el lunes 23 de noviembre.

Ante la interrupción, las autoridades recomendaron a las personas que tienen viajes programados durante esos días revisar la vigencia de sus documentos y realizar con anticipación cualquier gestión relacionada con la emisión de pasaportes.

Atención durante el fin de semana

El director ejecutivo de Migración Honduras, Carlos Cordero, informó que los centros de atención trabajarán en horario normal el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, sin cobros adicionales, para atender a los ciudadanos que necesiten gestionar sus documentos antes de la suspensión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Exhortamos a la población que en caso de que tengan viajes programados del 17 al 22 de noviembre que desde ya revisen sus documentos y todos los requisitos que deben de cumplir", expresó Cordero.

¿Qué cambiará con el nuevo sistema?