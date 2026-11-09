Migración suspenderá emisión de pasaportes durante seis días por actualización de sistema

Tegucigalpa, Honduras. Los hondureños no podrán tramitar pasaportes durante seis días en el país ni en el extranjero debido a una actualización tecnológica que realizará el Instituto Nacional de Migración (INM).
La suspensión del servicio comenzará el martes 17 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre de 2026, período durante el cual no se emitirán documentos de viaje en los centros de atención, delegaciones aeroportuarias ni oficinas consulares hondureñas.
La medida fue anunciada por las autoridades de Migración durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Los trabajos corresponden a la implementación del nuevo Sistema Integral Migratorio (SIM), cuya entrada en funcionamiento está prevista para el lunes 23 de noviembre.
Ante la interrupción, las autoridades recomendaron a las personas que tienen viajes programados durante esos días revisar la vigencia de sus documentos y realizar con anticipación cualquier gestión relacionada con la emisión de pasaportes.
Atención durante el fin de semana
El director ejecutivo de Migración Honduras, Carlos Cordero, informó que los centros de atención trabajarán en horario normal el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, sin cobros adicionales, para atender a los ciudadanos que necesiten gestionar sus documentos antes de la suspensión.
"Exhortamos a la población que en caso de que tengan viajes programados del 17 al 22 de noviembre que desde ya revisen sus documentos y todos los requisitos que deben de cumplir", expresó Cordero.
¿Qué cambiará con el nuevo sistema?
El nuevo Sistema Integral Migratorio busca unificar los procesos de atención migratoria y emisión de pasaportes mediante una plataforma tecnológica que tendrá conexión en tiempo real con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP).
De acuerdo con la información proporcionada por Migración, la interconexión permitirá verificar automáticamente la identidad de los solicitantes, sin depender de los procedimientos manuales que se utilizan actualmente.
La plataforma también incorporará el Sistema de Identificación Automatizada de Huellas Dactilares (AFIS), una herramienta biométrica que permitirá reforzar los controles de identidad y reducir los riesgos de suplantación y fraude documental.
Además, el sistema estará adaptado a las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), establecidas en el documento 9303, que contiene los estándares internacionales para documentos de viaje de lectura mecánica.
Las autoridades esperan que la actualización agilice los trámites y reduzca los tiempos de espera en las ventanillas de atención una vez que el nuevo sistema comience a funcionar.