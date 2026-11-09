Cuatro hondureños ayudaron a Héctor Paguada a escapar tras matar a madre e hija en Texas

Tegucigalpa, Honduras. Cuatro hondureños fueron procesados y condenados en Estados Unidos por colaborar en la fuga de Héctor Vicente Paguada Paguada, acusado de asesinar a una madre y su hija en Irving, Texas, en enero de 2024. Las víctimas fueron identificadas como Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y Nayeli Bolaños Medina, de 23, quienes murieron tras recibir varios disparos el 19 de enero de 2024, en un complejo de apartamentos. El ataque ocurrió frente al hijo de cinco años de una de las mujeres. De acuerdo con las investigaciones, agentes de la Policía de Irving recibieron una alerta por un tiroteo alrededor de las 8:50 de la noche. Al llegar al lugar encontraron a ambas mujeres con múltiples heridas de bala. Medina Rodríguez falleció en la escena, mientras que su hija fue trasladada a un hospital, donde murió posteriormente.

Los testimonios de personas que presenciaron los hechos, las entrevistas con familiares y las grabaciones de cámaras de vigilancia permitieron identificar a Paguada Paguada como principal sospechoso. Un gran jurado del condado de Dallas presentó una acusación formal por asesinato capital en su contra.

¿Quiénes lo ayudaron a escapar?

Mientras las autoridades estadounidenses buscaban al sospechoso, cuatro hondureños fueron vinculados a acciones que habrían facilitado su escape y obstaculizado las investigaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una de ellas fue Yudi Mabel Paguada Ruiz, hermana del acusado, quien habría colaborado para deshacerse del vehículo utilizado por su familiar después del doble homicidio. En octubre de 2024 se declaró culpable de obstaculizar una detención y manipular pruebas. Por ambos delitos recibió dos sentencias de cinco años de prisión, que debía cumplir de manera simultánea.

Otra de las procesadas fue Nicolle Martínez Tomé, señalada de ayudar a eliminar el vehículo y borrar pruebas digitales relacionadas con el caso. En junio de 2025 se declaró culpable de manipulación de pruebas y recibió tres años de libertad condicional. También fue condenado Josué Aguilera Hernández, quien habría trasladado a Paguada en un automóvil hacia el área de Houston horas después del crimen. Aguilera Hernández fue arrestado en febrero de 2024. Durante la revisión de su teléfono, los investigadores encontraron al menos 50 imágenes o videos de pornografía infantil. En noviembre de ese año se declaró culpable de posesión de ese material y recibió una condena de siete años de prisión. La cuarta persona procesada fue Escarleth Mejía, acusada de coordinar el traslado de Paguada desde el área de Dallas-Fort Worth hacia Houston. Fue arrestada en abril de 2024 y en diciembre de ese año se declaró culpable de obstaculizar una detención, por lo que recibió una condena de dos años de prisión.

Investigan relación sentimental

Otro de los elementos que surgieron durante las investigaciones fue la relación sentimental que Paguada habría mantenido con Nayeli Bolaños Medina. Según información policial divulgada por medios estadounidenses, los investigadores recibieron reportes sobre altercados previos entre ambos. Sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente un motivo definitivo para el doble asesinato. La investigación tampoco ha detallado qué ocurrió exactamente antes de que el atacante disparara contra las dos mujeres.

Captura en Honduras