Ministro de Educación afirma estar dispuesto a someterse a investigaciones

Tegucigalpa, Honduras. El ministro de Educación, José Darío Cruz, respondió a los señalamientos relacionados con el pago de dos plazas docentes en el Instituto Nocturno Abraham Lincoln, centro educativo que cerró en 2014, por las que, según los registros, devengaba en conjunto 43,400 lempiras. Ante los cuestionamientos, el funcionario aseguró que está dispuesto a someterse a cualquier investigación para aclarar su situación laboral y manifestó que está abierto a las revisiones por parte de los órganos contralores del Estado, por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) o cualquier otra ONG.

Los señalamientos surgieron luego de que se conociera un comprobante de pago correspondiente a octubre de 2026, al que tuvo acceso LA PRENSA Premium, en el que aparecen aproximadamente 37,000 lempiras por una plaza de consejería estudiantil de 36 horas clase semanales y otros 6,400 lempiras por una segunda asignación de diez horas. Al explicar el registro de las 36 horas semanales, Cruz sostuvo que estas no equivalen a horas reloj, sino a períodos de clase establecidos en el Estatuto del Docente.

"Si lo he reconocido en una plaza, esa plaza tiene un número de horas. El número de horas es 36 y diría: ¿y cómo cubre 36 horas? No, es que no son 36 horas reloj, son 36 horas de acuerdo con el estatuto, que duran 40 minutos, y se hacen en la jornada nocturna, que es mucho menor", explicó en una entrevista con ICN Digital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El ministro también aseguró que cuenta con documentación para demostrar que cumple con sus responsabilidades laborales. Al ser consultado sobre las pruebas de su trabajo, respondió que estas son "los diarios y los informes". Asimismo, adelantó que tenía previsto reunirse a la 1:00 de la tarde con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para abordar la denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Sobre los cuestionamientos, manifestó: "Yo siento que el secretario de Educación debe estar dedicado a trabajar, a servir, a dar respuesta y no estar inmerso en una polémica que nada contribuye a esto", dijo. En relación con las diez horas compensatorias que aparecen en sus registros, Cruz defendió que esta asignación está contemplada en la normativa que regula la labor docente. "Hay desconocimiento de la ley. Cuando a un profesor se le dan 10 horas compensatorias, es porque trabaja en una jornada que es nocturna y lo establece el artículo 185 del estatuto", afirmó.

Colegio cerró en 2014

El Instituto Nocturno Abraham Lincoln cerró en 2014; sin embargo, las autoridades educativas sostienen que el ministro fue ubicado en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae). Cruz señaló que su situación no es un caso aislado y aseguró que "miles de docentes" están asignados a otros centros educativos, sin que la Secretaría de Educación haya formalizado los respectivos traslados. Al referirse a esta situación administrativa, el funcionario reconoció que existe una deficiencia en los procedimientos de reubicación del personal. "Ahí hay una debilidad estructural porque no hemos sido capaces en la Secretaría de realizar las transferencias y de dotar a cada uno de ellos... que cada uno sepa qué profesores tiene, cuántos profesores tiene, sino que hay una necesidad, asignamos a un profesor, hay una necesidad, asignamos a un profesor, pero hay que legalizar el traslado o la asignación de ese profesor", recriminó. Cruz insistió en que ya había aclarado su relación con el centro educativo que aparece en los registros de pago. "Mire, lo del instituto que está cerrado, yo ya lo aclaré. Es el Instituto Abraham Lincoln. Yo fui director de ese instituto, fui secretario, no simultáneamente porque se malentiende". Además, explicó que, a su criterio, los dos registros corresponden a estructuras laborales distintas que conforman una sola plaza: "Entonces, mi nombramiento, cuando dicen dos plazas, son dos estructuras. Las dos estructuras suman una plaza".

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