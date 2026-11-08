Nuevo ministro de Educación cobraba por dos plazas vinculadas a instituto cerrado

Tegucigalpa, Honduras. Casi 44 mil lempiras mensuales recibía el nuevo secretario de Educación, José Darío Cruz Zelaya, por dos plazas docentes vinculadas al instituto nocturno Abraham Lincoln, cerrado aproximadamente desde 2014 en Tegucigalpa. Aunque las autoridades afirman que fue reubicado en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), no se proporcionaron los registros necesarios para comprobar el cumplimiento de sus jornadas laborales. Documentos, entrevistas y visitas de campo permitieron a la Unidad de Investigación de La Prensa Premium identificar contradicciones sobre las plazas docentes vinculadas al recién nombrado ministro de Educación.

Un comprobante de pago de octubre de 2026, al que tuvo acceso La Prensa Premium, detalla un ingreso de aproximadamente 37 mil lempiras por una plaza de consejería estudiantil de 36 horas clase semanales y otros 6,400 lempiras correspondientes a una segunda asignación de diez horas. Ambas plazas continúan registradas a nombre del antiguo instituto Abraham Lincoln, ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.

Las asignaciones corresponden a las plazas 08-01-50046-000113, de consejería estudiantil, y 08-01-50046-000060, de docencia. Los dos registros suman 46 horas remuneradas semanales, aunque, según la explicación de las autoridades educativas, diez de ellas corresponden a un beneficio salarial que no exige trabajo adicional. Para esclarecer el origen de las asignaciones y las circunstancias que rodean estos pagos, este equipo periodístico buscó la versión de Cruz Zelaya, pero no obtuvo respuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque Cruz Zelaya no respondió a las consultas de La Prensa Premium, recurrió a un intermediario para transmitir advertencias sobre las posibles consecuencias de publicar los hallazgos sin contar con su versión, pese a que se le había brindado la oportunidad de pronunciarse.

Ante la ausencia de explicaciones, se acudió a la directora departamental de Educación de Francisco Morazán, Digna Italia Ruiz, para determinar la naturaleza de las plazas, las funciones que respaldaban los pagos y dónde debía desempeñarlas. Ruiz explicó que Cruz Zelaya conservaba su plaza de consejería desde que trabajaba en el Abraham Lincoln, pero, tras el cierre del instituto, fue reubicado en el Intae. Sin embargo, no precisó cuándo ocurrió el traslado. Sobre las dos plazas, Ruiz explicó que Cruz Zelaya tiene asignadas 36 horas clase semanales como consejero estudiantil y otras diez horas registradas como una segunda plaza docente. En palabras sencillas, por la primera debe cumplir una jornada laboral, mientras que por la segunda recibe una remuneración sin tener que trabajar esas diez horas adicionales, debido a un beneficio adquirido años atrás, según la funcionaria.

“Son 36 más 10 horas. Eso es un beneficio que hubo hace muchos años atrás y no lo tenemos todos los maestros, solo los preexistentes”, explicó Ruiz, al señalar que se trata de un derecho salarial conservado por determinados docentes. Para verificar el cumplimiento de las funciones de Cruz Zelaya, Ruiz recomendó acudir directamente al Intae, donde la dirección debía proporcionar los registros de asistencia y demás documentos que respaldaran sus jornadas laborales.

Intae, sin registros de asistencia

Alrededor de las 3:00 PM del jueves 5 de noviembre, este equipo periodístico acudió al Intae para verificar si Cruz Zelaya cumplía las 46 horas semanales correspondientes a sus plazas de consejería estudiantil y docencia. La directora del instituto, Carmen Canaca, confirmó que Cruz Zelaya había sido asignado al establecimiento en 2026. Según explicó, desempeñaba sus funciones durante la jornada nocturna, bajo una modalidad educativa híbrida que combinaba actividades presenciales y virtuales, entre ellas el seguimiento a estudiantes y la supervisión de la asistencia docente. “Él sí ha estado acá todo este año, sí se ha presentado”, aseguró Canaca, quien también defendió su desempeño: “En lo que compete, en lo que ha trabajado acá conmigo, él lo ha hecho muy bien”.

Las declaraciones de ambas funcionarias dejan sin esclarecer dónde trabajó Cruz Zelaya durante los años anteriores a 2026. Ruiz aseguró que fue reubicado tras el cierre del Abraham Lincoln, aproximadamente en 2014, pero no precisó cuándo ocurrió el traslado.

Por su parte, Canaca afirmó que fue asignado al Intae hasta 2026. Por tanto, se desconoce en qué centro educativo estuvo asignado y qué funciones desempeñó durante ese período, pese a que continuaba percibiendo remuneraciones por sus plazas docentes.

Canaca también informó que Cruz Zelaya solicitó licencia para separarse temporalmente de sus dos plazas docentes tras asumir la Secretaría de Educación. Añadió que el funcionario acudió al instituto para despedirse del personal y que las licencias cubrirían inicialmente el período restante del año lectivo. No obstante, cuando se le solicitaron las bitácoras de asistencia docente, los diarios pedagógicos, los planes de actividades, los informes de las funciones desempeñadas, las licencias y otros documentos que permitieran acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, Canaca argumentó que los registros estaban bajo llave y que la responsable de la consejería nocturna tenía acceso a ellos. Aunque Canaca argumentó que no podía acceder a los documentos porque estaban bajo llave, el artículo 65, inciso k, del Reglamento de Centros Educativos establece responsabilidades para los directores en el manejo y resguardo de los registros oficiales del establecimiento.

Ante la imposibilidad de acceder a los registros alegada por Canaca, la directora se comprometió a entregarlos alrededor de las 6:00 de la tarde de ese jueves o, en su defecto, durante la mañana siguiente (viernes). Sin embargo, no proporcionó la documentación ni respondió a los mensajes posteriores de WhatsApp en los que la Unidad de Investigación de La Prensa Premium le reiteró que estaba pendiente de recibirla. A la falta de documentos se suma el testimonio de una fuente que trabaja durante la jornada nocturna del Intae, quien aseguró que Cruz Zelaya no asistía regularmente a cumplir sus funciones. Según su relato, mantenía una relación cercana con el círculo directivo del instituto y sus visitas se limitaban principalmente a reuniones con la directora y otras personas vinculadas a la administración. Esta versión contradice lo afirmado por Canaca sobre la asistencia y el desempeño de Cruz Zelaya. Sin los registros oficiales solicitados, este equipo periodístico no pudo corroborar si cumplió efectivamente las jornadas laborales correspondientes a su plaza de consejería estudiantil.

Remuneraciones públicas bajo escrutinio

Las dos plazas docentes no constituían la única fuente de ingresos públicos de Cruz Zelaya. Hasta su nombramiento como secretario de Educación, también se desempeñaba como vicerrector administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), donde percibía un salario de casi 106 mil lempiras mensuales. Al sumar esa remuneración con los casi 44 mil lempiras correspondientes a sus asignaciones docentes, los ingresos brutos de Cruz Zelaya ascendían, al menos, a unos 150 mil lempiras mensuales, provenientes de dos instituciones públicas en las que mantenía responsabilidades simultáneas. Los registros de la Secretaría de Educación también revelan que su hijo, Josué Darío Cruz Turcios, figura con una asistencia técnica en la Dirección General de Servicios Estudiantiles, remunerada con casi 49 mil lempiras mensuales. Debido a la poca claridad sobre las fechas de las funciones de Cruz, se desconoce la cifra acumulada de sus pagos provenientes de las dos plazas y solo se pueden establecer proyecciones.