Liga Nacional pide revisar actuación arbitral del Olimpia vs. Olancho

Tegucigalpa,Honduras.

La polémica que rodeó el compromiso entre Olimpia y Olancho FC sigue generando repercusiones en el fútbol hondureño. Un día después de lo ocurrido en el encuentro, la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras emitió un comunicado oficial en el que fijó su postura y solicitó que se investiguen las situaciones que marcaron el desarrollo del partido. En el documento, la Liga expresó su profunda preocupación por los acontecimientos y reconoció que este tipo de situaciones afectan la imagen de la competencia, además de debilitar la confianza de los aficionados en el fútbol nacional.

Uno de los principales puntos señalados por la institución tiene que ver con la actuación arbitral, que estuvo rodeada de controversia durante el compromiso. La Liga recordó que corresponde a la Comisión Nacional de Arbitraje evaluar el desempeño de los silbantes y el manejo de las situaciones presentadas en el terreno de juego. Asimismo, aseguró que continuará presentando observaciones y propuestas objetivas para contribuir al mejoramiento del arbitraje hondureño, sin anticiparse a las conclusiones de los organismos responsables.

Otro aspecto que llamó la atención en el comunicado fue el relacionado con los procedimientos del FVS (Football Video Support). La Liga sostuvo que estos mecanismos están establecidos y son conocidos por todos los clubes, por lo que no deben modificarse durante un encuentro. También recordó que corresponde al cuerpo arbitral aplicarlos correctamente y explicar con claridad el procedimiento para solicitar las revisiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Qué pasará con las consecuencias del partido? La Liga Nacional también aclaró que las posibles consecuencias deportivas y disciplinarias, incluida una eventual resolución sobre los puntos en disputa, deberán ser determinadas por la Comisión de Disciplina competente, tomando como referencia el acta arbitral y los demás elementos que considere necesarios.

En ese sentido, reveló que a las 9:00 de la mañana del domingo 8 de noviembre todavía no había recibido el acta arbitral del encuentro. Según explicó, el documento había sido solicitado desde la noche anterior, pero los árbitros comunicaron que no lo entregarían esa misma noche porque necesitaban tiempo para su redacción. La institución también hizo un llamado directo a Olancho FC y al resto de los equipos para respetar el juego limpio, cumplir la normativa y asumir la responsabilidad de culminar los encuentros, canalizando cualquier inconformidad por las vías correspondientes. Finalmente, la Liga pidió a la prensa deportiva abordar lo sucedido con objetividad, identificar el origen de los problemas y evitar atribuirle responsabilidades por decisiones que corresponden a otros organismos. Además, solicitó a la Federación de Fútbol de Honduras que, mediante sus órganos competentes, evalúe lo ocurrido y adopte las medidas necesarias para fortalecer el arbitraje nacional.