A más de dos años del crimen del ingeniero César Robleda, su homicida sigue libre

San Pedro Sula, Honduras. La Fiscalía está a la espera del resultado de una prueba técnico-científica para presentar el requerimiento fiscal contra un sospechoso del asesinato del ingeniero César Renato Robleda Leiva y solicitar que se ordene su captura. César Robleda Leiva (de 50 años) fue asesinado a balazos el sábado 16 de marzo de 2024 en San Pedro Sula, tras una discusión de tráfico. El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 pm, cuando el ingeniero se desplazaba en su vehículo junto a su hija de 16 años y tuvo una discusión con otro conductor que le invadió el carril por el que transitaba, en el bulevar de la colonia Villas del Sol, sector noroeste de San Pedro Sula.

Alrededor de las 2:10 pm de ese sábado, el bulevar de la colonia Villas del Sol se encontraba altamente congestionado debido a que los semáforos no funcionaban por falta de energía eléctrica. Tras un intercambio de palabras, el otro conductor sacó una pistola y le disparó. El vehículo de la víctima terminó impactando contra una camioneta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse César Renato Robleda Leiva fue trasladado herido al hospital Mario Rivas, donde murió, mientras que su hija resultó herida durante el ataque. El sospechoso huyó del lugar en su vehículo.

Un video fue clave para identificar al sospechoso

Robleda Leiva se conducía por el carril derecho en dirección al norte de la ciudad. A la par de él, por el carril izquierdo, circulaba el individuo que minutos después le quitaría la vida. El ingeniero bajó el vidrio de su vehículo durante la discusión. El otro conductor descendió del automóvil con un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones, además de herir a su hija.

Debido a que en la zona no había energía eléctrica al momento del crimen, las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911 no grabaron el hecho. Sin embargo, una cámara de un hotel cercano, que sí estaba funcionando, logró captar el vehículo en el que huyó el sospechoso. En las grabaciones se observa que el individuo se conducía en una camioneta pickup roja, marca Ford Ranger, de doble cabina. Esa información permitió a las autoridades identificar al sospechoso. Autoridades del Ministerio Público informaron que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya les remitió el expediente investigativo. Sin embargo, para presentar el requerimiento fiscal hace falta el resultado de laboratorio de una prueba técnico-científica que permitirá obtener un indicio de que el sospechoso estuvo en el lugar y en el momento del crimen.

Recuerdan al ingeniero por su vocación de servicio

El ingeniero César Renato Robleda Leiva fue durante muchos años un congregante activo de la Iglesia Católica, donde prestaba sus servicios en diferentes funciones.