Policía muere tras disparo en persecución; ponen a disposición del MP a compañero

Islas de la Bahía. La Secretaría de Seguridad de Honduras confirmó a través de un comunicado oficial el trágico fallecimiento del agente de policía Abner Navil Ramírez Cáceres, quien se encontraba asignado a la Unidad Departamental de Prevención No. 11.

El hecho ocurrió ayer sábado en la comunidad de Coxen Hole, municipio de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía.

Según la información de las autoridades policiales, el hecho se desencadenó cuando los agentes atendían una denuncia sobre varias personas que se desplazaban en motocicletas de manera sospechosa. Al percatarse de los agentes policiales, los sospechosos emprendieron la huida, lo que originó una persecución en la zona.

Durante la persecución se produjo de manera accidental un disparo que impactó contra Abner Ramírez. Ante la gravedad de la herida, el agente fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de emergencia; no obstante, horas más tarde se confirmó su muerte.