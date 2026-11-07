Caen tres presuntos terroristas de la MS-13 en Choluteca

Choluteca, Honduras. Tres personas, entre ellas dos hombres y una mujer, fueron capturadas durante una serie de operativos policiales y militares ejecutados en los municipios de Nacaome, Valle, y San Marcos de Colón, Choluteca, como parte de las acciones de seguridad desarrolladas en la zona sur del país.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, entre los detenidos figuran dos hombres conocidos con los alias de “Totín” y “Banda”, quienes son señalados como presuntos integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

Durante las operaciones, los agentes decomisaron varios indicios que estarían relacionados con actividades ilícitas, entre ellos supuesta marihuana, cocaína, un arma de fuego, municiones y 6,100 lempiras en efectivo.