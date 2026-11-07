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Caen tres presuntos terroristas de la MS-13 en Choluteca

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en operativos realizados en Nacaome y San Marcos de Colón

Caen tres presuntos terroristas de la MS-13 en Choluteca

Durante las acciones se decomisaron drogas, un arma de fuego, municiones y 6,100 lempiras en efectivo

Choluteca, Honduras. Tres personas, entre ellas dos hombres y una mujer, fueron capturadas durante una serie de operativos policiales y militares ejecutados en los municipios de Nacaome, Valle, y San Marcos de Colón, Choluteca, como parte de las acciones de seguridad desarrolladas en la zona sur del país.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, entre los detenidos figuran dos hombres conocidos con los alias de “Totín” y “Banda”, quienes son señalados como presuntos integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

Durante las operaciones, los agentes decomisaron varios indicios que estarían relacionados con actividades ilícitas, entre ellos supuesta marihuana, cocaína, un arma de fuego, municiones y 6,100 lempiras en efectivo.

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Las capturas se realizaron mediante intervenciones coordinadas entre los cuerpos policiales y militares, quienes desarrollaron los operativos en distintos puntos de ambos municipios.

Tras su detención, los tres sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, que deberán continuar con el procedimiento legal y determinar las responsabilidades que pudieran tener en los hechos que se les atribuyen.

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Las autoridades mantienen las acciones de investigación y seguridad en el sur de Honduras con el objetivo de identificar y detener a personas vinculadas con estructuras criminales.

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Redacción La Prensa
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