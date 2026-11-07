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Matan a Carla Salgado en Trojes; su pareja fue asesinada hace ocho meses

La bebé que tenía la pareja quedó huérfana. La joven fue víctima de un ataque armado cuando iba en una mototaxi

Matan a Carla Salgado en Trojes; su pareja fue asesinada hace ocho meses

Salgado era madre de una menor; su pareja fue ultimada este mismo año.

Trojes, El Paraíso. Un nuevo hecho violento dejó de luto a una familia en el municipio de Trojes, El Paraíso, luego de que Carla Salgado muriera tras ser atacada a tiros cuando se desplazaba en una mototaxi por el casco urbano.

El crimen ha causado consternación debido a que la víctima había perdido a su compañero sentimental, quien también fue asesinado hace aproximadamente ocho meses y era el padre de la hija que ambos tenían.

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Con la muerte de Salgado, la pequeña queda sin sus dos progenitores, quienes fueron víctimas de hechos violentos en circunstancias distintas.

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Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el móvil del ataque ni la identidad de las personas que habrían participado en el asesinato.

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Redacción La Prensa
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