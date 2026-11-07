Matan a Carla Salgado en Trojes; su pareja fue asesinada hace ocho meses

Trojes, El Paraíso. Un nuevo hecho violento dejó de luto a una familia en el municipio de Trojes, El Paraíso, luego de que Carla Salgado muriera tras ser atacada a tiros cuando se desplazaba en una mototaxi por el casco urbano.

El crimen ha causado consternación debido a que la víctima había perdido a su compañero sentimental, quien también fue asesinado hace aproximadamente ocho meses y era el padre de la hija que ambos tenían.