Matan a Carla Salgado en Trojes; su pareja fue asesinada hace ocho meses

Trojes, El Paraíso. Un nuevo hecho violento dejó de luto a una familia en el municipio de Trojes, El Paraíso, luego de que Carla Salgado muriera tras ser atacada a tiros cuando se desplazaba en una mototaxi por el casco urbano.
El crimen ha causado consternación debido a que la víctima había perdido a su compañero sentimental, quien también fue asesinado hace aproximadamente ocho meses y era el padre de la hija que ambos tenían.
Con la muerte de Salgado, la pequeña queda sin sus dos progenitores, quienes fueron víctimas de hechos violentos en circunstancias distintas.
Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el móvil del ataque ni la identidad de las personas que habrían participado en el asesinato.