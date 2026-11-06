  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan muerto a joven reportado como desaparecido bajo un puente en Comayagua

Un joven fue encontrado sin vida debajo de un puente en Taulabé, Comayagua, junto a la motocicleta en la que se transportaba

Hallan muerto a joven reportado como desaparecido bajo un puente en Comayagua

La víctima fue identificada preliminarmente como Yeison Jeovany.

 Foto: Redes sociales

Comayagua, Honduras. El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 17 años fue encontrado debajo de un puente sobre el río Tamalito, en el municipio de Taulabé, Comayagua, luego de que fuera reportado como desaparecido.

La víctima fue identificada preliminarmente como Yeison Jeovany, originario de la comunidad de Santa Rosita, en Siguatepeque. El hallazgo provocó consternación entre sus familiares y personas cercanas.

Conmoción en Ocotepeque por muerte de reconocido futbolista tras accidente

De acuerdo con los reportes, el joven fue localizado junto a la motocicleta en la que se transportaba. Sin embargo, las circunstancias en las que terminaron debajo de la estructura aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

Según versiones de personas allegadas al joven, este se desplazaba en su motocicleta cuando habría presentado problemas mecánicos. Entre los testimonios se menciona que el vehículo aparentemente no contaba con frenos, una situación que pudo haber provocado un accidente.

Muere privada de libertad tras sufrir presunta descarga eléctrica en cárcel de Juticalpa

No obstante, esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Por ello, se desconoce si una falla mecánica estuvo relacionada con el hecho o si existieron otros factores que ocasionaron su muerte.

Tras conocerse el hallazgo, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el suceso.

Hombre muere al meterse a limpiar un pozo en Santa Rita, Yoro

Posteriormente, los familiares realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo y darle cristiana sepultura. También se encargaron de retirar la motocicleta que quedó junto al cadáver.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias