Hallan muerto a joven reportado como desaparecido bajo un puente en Comayagua

Comayagua, Honduras. El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 17 años fue encontrado debajo de un puente sobre el río Tamalito, en el municipio de Taulabé, Comayagua, luego de que fuera reportado como desaparecido. La víctima fue identificada preliminarmente como Yeison Jeovany, originario de la comunidad de Santa Rosita, en Siguatepeque. El hallazgo provocó consternación entre sus familiares y personas cercanas.

De acuerdo con los reportes, el joven fue localizado junto a la motocicleta en la que se transportaba. Sin embargo, las circunstancias en las que terminaron debajo de la estructura aún no han sido esclarecidas por las autoridades. Según versiones de personas allegadas al joven, este se desplazaba en su motocicleta cuando habría presentado problemas mecánicos. Entre los testimonios se menciona que el vehículo aparentemente no contaba con frenos, una situación que pudo haber provocado un accidente.

No obstante, esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Por ello, se desconoce si una falla mecánica estuvo relacionada con el hecho o si existieron otros factores que ocasionaron su muerte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras conocerse el hallazgo, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el suceso.