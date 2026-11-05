Hombre muere al meterse a limpiar un pozo en Santa Rita, Yoro

Santa Rita, Yoro. Una tragedia se registró en la finca 19, ubicada en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro, donde un hombre identificado como Carlos Alberto Gómez Chávez, de 39 años, murió luego de introducirse a un pozo tipo malacate para realizar labores de limpieza. De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría ingresado al pozo bajo los efectos del alcohol y permaneció en su interior durante más de una hora.

La situación generó preocupación cuando otra persona acudió a buscarlo y, al asomarse al lugar, encontró su cuerpo flotando en el agua. El hallazgo provocó alarma entre quienes se encontraban en la zona, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. La víctima ya no presentaba signos vitales cuando fue localizada.