Capturan a comerciante por supuesta falsificación de moneda nacional en La Ceiba

La Ceiba. Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) realizaron operativos con la finalidad de neutralizar el accionar delictivo en la región, contando además con la valiosa coordinación de otras direcciones de la Policía Nacional.
Como resultado de este operativo especializado, las autoridades lograron la captura de un individuo que se encontraba vinculado directamente al delito de falsificación de moneda nacional.
El operativo policial se desarrolló específicamente en la residencial El Sauce, ubicada en el municipio de La Ceiba, en el departamento de Atlántida.
En dicho sector residencial se concretó la detención del sospechoso, identificado como Franklin Rolando Zelaya Martínez, de 53 años de edad y de oficio comerciante, quien además es originario y residente de la misma zona del arresto.
Tras la captura, los agentes de la Daet informaron que el ciudadano tenía una orden de captura pendiente de ejecutar por suponerlo responsable del delito de falsificación de moneda nacional, por lo que ahora enfrentará los procesos legales correspondientes ante las autoridades competentes.