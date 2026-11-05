Capturan a comerciante por supuesta falsificación de moneda nacional en La Ceiba

La Ceiba. Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) realizaron operativos con la finalidad de neutralizar el accionar delictivo en la región, contando además con la valiosa coordinación de otras direcciones de la Policía Nacional.

Como resultado de este operativo especializado, las autoridades lograron la captura de un individuo que se encontraba vinculado directamente al delito de falsificación de moneda nacional.

El operativo policial se desarrolló específicamente en la residencial El Sauce, ubicada en el municipio de La Ceiba, en el departamento de Atlántida.