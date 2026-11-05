Rusia asegura que su petróleo encontrará compradores pese a la derrota electoral de Trump

Moscú. El Kremlin aseguró hoy que el petróleo ruso encontrará compradores pese a la derrota electoral del partido del presidente de EE.UU., Donald Trump, que suscribió con su colega ruso, Vladímir Putin, un acuerdo para el suministro de diésel.

“Todo el diésel encontrará a sus compradores”, afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov salió así al paso de las informaciones sobre que dos de los petroleros rusos que se dirigían a territorio de Estados Unidos cambiaron de rumbo tras la derrota republicana.

“Algunos envíos ya se realizaron. Son envíos comerciales, por lo que, naturalmente, los detalles no pueden hacerse públicos”, señaló. A su vez, se negó a comentar una posible modificación del polémico acuerdo -duramente criticado por demócratas y republicanos, Ucrania y la Unión Europea-, que desvinculó de los resultados de las elecciones legislativas en EE.UU.

Según el medio independiente Agencia y el diario Financial Times, los petroleros con diésel ruso ‘Talisman’ y ‘Leruo’ cambiaron repentinamente de rumbo. Uno de ellos se dirige en estos momentos a las costas de Brasil y el otro dio la vuelta y se encuentra ahora frente a las costas de Argelia.