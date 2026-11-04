Videos creados con IA y citas inventadas dominan los bulos sobre las elecciones de medio término en EEUU

San Pedro Sula, Honduras

Las elecciones de medio término de Estados Unidos, celebradas el 3 de noviembre de 2026, estuvieron acompañadas por la difusión de contenidos falsos en redes sociales. Videos fabricados, imágenes generadas con inteligencia artificial (IA), declaraciones inventadas y grabaciones antiguas presentadas como actuales formaron parte de las narrativas identificadas durante los días previos y posteriores a la jornada electoral. La desinformación no se limitó a los acontecimientos ocurridos en territorio estadounidense. Algunas publicaciones también involucraron a políticos y funcionarios hondureños mediante supuestas declaraciones, fotografías y mensajes relacionados con el presidente Donald Trump y los resultados de los comicios. Las verificaciones realizadas por EH Verifica permitieron identificar distintas formas de presentar información falsa como si correspondiera a hechos recientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Inteligencia artficial y citas falsas

La circulación de desinformación durante las elecciones de medio término de Estados Unidos no estuvo relacionada únicamente con los resultados de las votaciones. Las publicaciones examinadas también abordaron supuestas irregularidades en el proceso electoral, declaraciones atribuidas a funcionarios y encuentros políticos que no pudieron ser documentados. Esto permitió identificar narrativas relacionadas con distintas etapas de los comicios, desde los días previos a la votación hasta la difusión de contenidos durante la jornada electoral. En el contexto electoral, las imágenes sintéticas pueden mostrar reuniones entre funcionarios, supuestos acontecimientos políticos o situaciones que no ocurrieron. Al incorporar a personas conocidas y escenarios relacionados con la actualidad, estas publicaciones pueden presentarse como registros de hechos vinculados con una campaña o una jornada de votación. Un ejemplo identificado por LA PRENSA Verifica fue una imagen que mostraba al presidente Donald Trump reunido con las embajadoras hondureñas Cossette López y Ana Paola Hall. La fotografía fue sometida a un análisis mediante Hive Moderation, que estimó un 99.9% de probabilidad de generación artificial. Además, no se encontraron registros oficiales ni periodísticos que documentaran el supuesto encuentro. Además, las capturas de pantalla y las declaraciones inventadas también se utilizaron para atribuir mensajes a figuras políticas, sin necesidad de recurrir a imágenes o videos generados artificialmente. Esta modalidad consiste en presentar frases como si hubieran sido pronunciadas o publicadas por una persona, aunque no existan registros que respalden su autenticidad. Los mensajes pueden difundirse mediante fotografías acompañadas de textos, diseños que imitan publicaciones de redes sociales o capturas que aparentan provenir de cuentas oficiales. Durante las elecciones de medio término, una publicación atribuida a Trump aseguraba que los republicanos habían ganado en los 50 estados antes del conteo de votos. Sin embargo, la revisión de su cuenta oficial de Truth Social y de los registros disponibles no permitió localizar esa declaración. También se detectaron diferencias entre la imagen viral y el perfil auténtico del mandatario. La atribución de declaraciones falsas también alcanzó a políticos hondureños. Una publicación responsabilizaba al expresidente Manuel Zelaya Rosales de una eventual derrota de Trump y atribuía esas palabras al diputado nacionalista Kilvett Bertrand. Estos casos evidencian que las narrativas sobre una elección extranjera también pueden incorporar a actores políticos de otros países.

Videos antiguos y narrativas