Video presenta falsamente al creador La Tafloo como líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que presenta al creador de contenido hondureño Franklyn Núñez Palacios, conocido como “La Tafloo”, como si fuera el líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo. El clip, a modo de prueba, utiliza imágenes del influencer mientras la voz de un usuario atribuye declaraciones al jefe de esa organización criminal, relacionadas con la desaparición de cuatro militares salvadoreños en Haití. Sin embargo, es falso. La Tafloo no es el líder de esa pandilla y publicó un video en sus redes sociales para desmentir la confusión y pedir que eliminen los contenidos que lo relacionan con el grupo.

400 Mawozo es una pandilla que opera en Haití, principalmente en la comuna de Croix-des-Bouquets, ubicada en las afueras de Puerto Príncipe. De acuerdo con InSight Crime, la organización ha estado vinculada con secuestros, extorsiones y otras actividades delictivas en territorio haitiano. El grupo adquirió notoriedad internacional en 2021 por el secuestro de 17 misioneros extranjeros. Su dirigente, Wilson Joseph, también figura en registros internacionales relacionados con sanciones y medidas contra integrantes de organizaciones criminales que operan en Haití. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 18 de octubre de 2026, cuatro integrantes del personal militar salvadoreño que participaban en labores de seguridad en Haití desaparecieron después de que el vehículo en el que se movilizaban fuera atacado en una zona cercana a Puerto Príncipe. El hecho ocurrió en un territorio donde operan varias pandillas, entre ellas Chen Mechan y 400 Mawozo. Tras el incidente, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el envío de personal militar a Haití para apoyar la búsqueda de los desaparecidos. Para el 3 de noviembre, tropas salvadoreñas habían iniciado operaciones junto a fuerzas haitianas e internacionales contra grupos armados en la zona de Cul-de-Sac, según EFE . Por su parte, Franklyn Núñez Palacios, conocido como La Taflo o La Tafloo, es un creador de contenido y comediante hondureño que ganó popularidad en redes sociales por sus videos y transmisiones. Medios hondureños lo han identificado por su contenido humorístico y por su presencia en el entorno del fútbol nacional.

Sin relación

Una búsqueda en Google Lens con un fotograma clave del clip viral condujo al perfil del creador de contenido hondureño La Tafloo en TikTok. Sin embargo, la red social informó que el contenido ya no estaba disponible. Por su parte, una pesquisa con las palabras clave “La Tafloo + líder + pandilla + Haití + 400 Mawozo” llevó a un video publicado en las redes sociales del creador de contenido, en el que aclara que no es el líder de la pandilla haitiana ni tiene relación con esa organización criminal. En su mensaje, pidió a las personas que han compartido los clips que los eliminen, especialmente a quienes los difundieron en TikTok y lo presentan como el jefe de 400 Mawozo. “Borren ese clip que andan ahí diciendo que yo soy el jefe de la guerra de allá a Haití y que donde tengo escondidos los muchachos de Bukele, dejen de estar bromeando así. Ahí me está escribiendo un montón de gente de Haití y la gente de Salvador”, dice Núñez Palacios en la grabación.

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