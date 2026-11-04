El compositor de "Dragon Ball Z" ahora será fiscal general de Texas

Nathan Johnson tiene una historia profesional poco común: antes de conquistar un puesto político de alto nivel en Estados Unidos, trabajó como compositor de la música de "Dragon Ball Z". Ahora, tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre, el demócrata se prepara para asumir como fiscal general de Texas, luego de derrotar al republicano Mayes Middleton en una contienda que marcó un cambio histórico para el estado.
Con el 97 % de los votos escrutados, Johnson mantenía una ventaja de casi siete puntos porcentuales sobre su contrincante. Su victoria lo convirtió en el primer demócrata elegido para dirigir la Fiscalía General de Texas desde 1994, poniendo fin a más de tres décadas de dominio republicano en ese cargo.
El próximo fiscal general ocupará el puesto que dejó Ken Paxton, quien decidió buscar un escaño en el Senado estadounidense, pero perdió frente al demócrata James Talarico. Johnson asumirá sus nuevas responsabilidades en enero de 2027, después de una trayectoria que ha transitado por ámbitos tan distintos como la música, el derecho y la política.
Su acercamiento a la composición musical comenzó desde joven, cuando aprendió a tocar el piano y desarrolló interés por crear bandas sonoras. Mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Texas en Austin, decidió explorar sus habilidades musicales y buscar oportunidades en la industria audiovisual. Incluso hizo una pausa en su camino como abogado para dedicarse a la música.
La oportunidad de trabajar con "Dragon Ball Z" apareció de una manera inesperada. Cuando intentaba alquilar un edificio en Dallas para establecer su propio bufete, el propietario descubrió que tenía experiencia como compositor y le comentó que mantenía vínculos con Funimation, compañía encargada de distribuir la versión en inglés de la popular serie japonesa en Estados Unidos. Aunque Johnson no conocía el anime ni había visto un episodio de la producción, presentó algunas de sus composiciones y consiguió el proyecto. "Fue una de las coincidencias más extrañas que he experimentado", recordó durante una entrevista con el blog especializado "Dao of Dragon Ball", en la que también confesó que nunca había trabajado en una producción comercial de ese tipo.
Su participación comprendió la musicalización de los primeros 67 episodios de "Dragon Ball Z" en su versión en inglés y varios largometrajes de la franquicia, entre ellos "The World's Strongest", "The Tree of Might", "Broly: Second Coming", "Fusion Reborn" y "Wrath of the Dragon". Entre sus aportes también figura el tema musical asociado al personaje Super Gogeta.
Para desarrollar su propuesta sonora, el músico tomó referencias de las películas de Tim Burton y de la banda sonora de "Pee-wee's Big Adventure". También conoció el trabajo de Bruce Faulconer, otro compositor vinculado con la serie, aunque optó por construir una identidad musical propia. Su etapa dentro de la franquicia se extendió principalmente entre 2000 y 2007.
Johnson conserva recuerdos especiales de aquellos años, particularmente porque su hijo tenía apenas un año cuando trabajaba en la producción. En una conversación posterior relató que solía sentarlo sobre sus rodillas mientras veía las escenas de acción y preparaba la música. El pequeño reconocía a Goku y reaccionaba emocionado cada vez que aparecía en pantalla.
Con los cambios en la industria musical y la reducción de oportunidades para los compositores independientes, Johnson retomó su carrera jurídica y se incorporó al ejercicio profesional como abogado corporativo en Dallas. Sin embargo, su interés por los asuntos públicos lo llevó a dar otro giro a su trayectoria. En 2018 consiguió un escaño en el Senado de Texas y comenzó su gestión legislativa en enero de 2019.
Durante su paso por el Senado estatal impulsó iniciativas relacionadas con educación pública, infraestructura eléctrica, atención médica, inteligencia artificial y justicia penal. Su trabajo legislativo incluyó alrededor de 433 propuestas, de las cuales 134 lograron convertirse en leyes, según los datos de su trayectoria parlamentaria.