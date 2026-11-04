El compositor de "Dragon Ball Z" ahora será fiscal general de Texas

La oportunidad de trabajar con "Dragon Ball Z" apareció de una manera inesperada. Cuando intentaba alquilar un edificio en Dallas para establecer su propio bufete, el propietario descubrió que tenía experiencia como compositor y le comentó que mantenía vínculos con Funimation, compañía encargada de distribuir la versión en inglés de la popular serie japonesa en Estados Unidos. Aunque Johnson no conocía el anime ni había visto un episodio de la producción, presentó algunas de sus composiciones y consiguió el proyecto. "Fue una de las coincidencias más extrañas que he experimentado", recordó durante una entrevista con el blog especializado "Dao of Dragon Ball", en la que también confesó que nunca había trabajado en una producción comercial de ese tipo.