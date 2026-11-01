10 prendas que no pueden faltar en tu clóset durante el invierno hondureño

El invierno hondureño llega acompañado de lluvias repentinas, mañanas frescas y cambios de temperatura que pueden transformar por completo un día. Pero que el cielo esté gris no significa que el estilo tenga que quedarse en casa. La clave está en elegir prendas versátiles, ligeras y funcionales que permitan enfrentar la lluvia sin renunciar a un buen look.