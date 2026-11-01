Estas zonas de Honduras estarán sin energía eléctrica este lunes 2 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó sobre los sectores de Honduras que estarán sin servicio de energía eléctrica este lunes 2 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones programadas obedecen a trabajos de mantenimiento en distintos circuitos, que afectarán a sectores específicos del territorio nacional.
En algunos sectores, la suspensión del servicio de energía eléctrica se prolongará durante al menos ocho horas, de acuerdo con el aviso publicado por la Enee en sus redes sociales.
Entre las zonas que se verán afectadas figuran comunidades de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, Intibucá y La Paz.
Ante las interrupciones programadas, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes y posibles incidentes durante la suspensión del servicio.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
La Enee anunció cortes de energía eléctrica en San Jerónimo, San Luis, Ojos de Agua y La Libertad, Comayagua, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Las zonas son: Generación Churune, Barro Cabañas, Barrio Independencia, Col. Mazzarella, Colonia Mejicapa, Barrio Arriba, Barrio Torondón, Comayagua Medical Center, Barrio Abajo, Colonia Casa Blanca, Jarín, Colonia San Martín, Colonia Los Almendros, Barrio La Zarcita, Colonia Pinto, Colonia Fuerzas Armadas, Colonia Milagro de Dios, Colonia Voluntades Unidas, Policía Nacional, Colonia Iván Betancourth, Colonia 9 de Noviembre, Colonia Sagrado Corazón, Residencial Villa Santa Marta, Las Anonas y Mejores Alimentos.
Asimismo, otros sectores de Comayagua también permanecerán sin energía eléctrica en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Entre las zonas afectadas figuran Hospital Santa Teresa, Bo. Cabañas, Mall Premier, Centro Médico Comayagua Colonial, Bo. Arriba, Centro de Especialidades Médicas del Valle, Bo. El Inva, Col. Mazzarella, Brisas del Humuya, Instituto León Alvarado, Metro Plaza, Bo. Los Lirios, Bo. San Sebastián, Bo. La Caridad, Plaza La Juventud, Bo. Torondón, Bo. Suyapa, Bo. Lomas del Río, Res. Villa Ernestina, Bo. La Sabana, Col. Boquín, Cerro El Nance, Bo. El Centro, Bo. La Joya, Bo. San Francisco, Poder Judicial y otras zonas.
También estás zonas de Comayagua tendrán interrupciones del servicio eléctrico, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Entre las comunidades afectadas se encuentran Recursos Naturales, Valle de Ángeles, Piedras Azules, El Sauce, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de la Rosa, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito y otras zonas.
Por otra parte, diferentes sectores de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Comayagua también permanecerán sin luz en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Las comunidades son: El Pastal, Sigamane, Marcala, El Cerrón, Las Tranqitas, Las Crucitas, Morazán, Barrio San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Santa Cruz, Musula, El Tablón, Chusmuy, Guanizales, Yarula, Santa Elena, El Zancudo, Sabanetas, Pasamonos, Nahuterique, Santa Rosita, Wise, Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, San Marcos de la Sierra, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Granade, Los Palones, Camasca, El Carmen y otras comunidades
Otras comunidades de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Comayagua, estarán sin energía eléctrica en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Entre los sectores afectados se encuentran Generadora Aurora, Generadora Cisa, Generador Corral de Piedra, Generador Arrendamiento Laeisz La Esperanza, Planes de Santa María, Santa María, Las Pavas, El Pule San José, Pueblo Viejo, Gualazara, Santiago de Puringla, Las Delicias, Llano de la Cruz, Orovila, Ojos de Agua, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla, La Florida, La Piedrona, Santa Cruz y otras zonas.
Por otra parte, varios sectores de Choloma, Cortés, también permanecerán sin energía eléctrica en un horario de 4:30 a.m. a 8:30 a.m. Entre las zonas afectadas figuran Col. Las Pilas, Col. Sinor, Col. Lomas de Choloma, Bo. Trincheras, Sinor, Santa Fe Central, Col. Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, Col. 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III y IV, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, Col. Las Torres, ZIP América, ADECA (Kativo), Brooms and Mops, Toledo Woodwork, ZIP Galaxy, ZIP Honduras, Corindplast, Col. Jardines del Campo, Col. Villa Cecilia, Industrias del Trópico y Gasolinera Puma.
Otros sectores de Choloma, Cortés, se verán afectados por la suspensión del servicio de energía eléctrica, programada en un horario de 4:30 a.m. a 8:30 a.m. Las zonas son: Barrio El Banco, Col. Coco Sur, Estación de Bomberos, Centro de Salud, Graneros Nacionales, Parque Industrial Real, Col. Las Lomas, Bo. Los Profesionales, Bo. El Chaparro (Sur), Col. Canadá, Col. La Mora, Col. Loma Verde, Aldea La Jutosa, Aldea Nueva Jutosa, Col. Bello Horizonte, Aldea El Barrial, Plásticos Emilca, ZIP Inhdelva, Madex y Aprocacaoh.
También, otros sectores de Choloma, Cortés, no tendrán luz en un horario de 4:30 a.m. a 8:30 a.m. Las zonas afectadas son: Bo. El Chaparro (Norte y Centro), Centro de Choloma, Bo. Abajo, Posta Policial, Municipalidad de Choloma, Col. INFOP, Col. García, Bo. El Guayabal, Bo. Concepción, Col. La Primavera, Bo. La Curva, Col. Rubí, Col. ADEH, Bo. Suyapa, Col. Bosques de Choloma, Bo. San Antonio, Bo. Pueblo Nuevo, Col. Misisipi, Col. 19 de Septiembre, Col. 11 de Abril, Bo. San Francisco, Col. Pagán, Res. Los Prados, Col. Los Almendros, Col. El Kilómetro, Col. Cedén, Aldea Quebrada Seca, IHSS, Supermercados La Antorcha, Estadio Rubén Deras, Rinagro y Mall Las Américas.
Asimismo, varios sectores de Choloma, Cortés, permanecerán sin energía eléctrica en un horario de 4:30 a.m. a 8:30 a.m. Entre las zonas afectadas se encuentran Res. Europa, Col. Bellavista, Bo. El Prado, Col. Japón, Aldea Monterrey y Bajos de Choloma, Aldea Agua Prieta, Col. Ciudad Jardín, Col. San Carlos, Col. Brisas de la Candelaria, Col. Villa Valencia, Col. Alegría, Col. Márquez, Col. San Rafael, Residencial Monterrey, Bo. Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa y Ethan Allen.
Mientras que en San Pedro Sula, Cortés, la suspensión del servicio de energía eléctrica está programada en un horario de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. Entre los sectores afectados se encuentran Col. Berlín, Bo. Medina, Bo. Cabañas (Norte), Col. San José, Embutidos Delicia y Fruvetsa.