Estas zonas de Honduras estarán sin energía eléctrica este lunes 2 de noviembre

También estás zonas de Comayagua tendrán interrupciones del servicio eléctrico, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Entre las comunidades afectadas se encuentran Recursos Naturales, Valle de Ángeles, Piedras Azules, El Sauce, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de la Rosa, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito y otras zonas.