Ondas con volumen: cómo recrear el estilo de Shakira

El color, una clave para dar luminosidad:

Los matices dorados y cálidos aportan luminosidad a la melena, mientras que la combinación de diferentes tonalidades puede crear una sensación de mayor dimensión.

La elección de los reflejos debe considerar el color de base, el estado del cabello y el resultado deseado. Antes de realizar un cambio importante, es recomendable consultar con un colorista, especialmente si se busca pasar de una base oscura a un rubio claro.