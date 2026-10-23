Ondas con volumen: cómo recrear el estilo de Shakira

Su cabello acompaña cada paso de baile y mantiene una apariencia desenfadada. Descubra cómo conseguir unas ondas inspiradas en Shakira sin recurrir siempre al calor.
Durante su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, el cabello acompaña sus coreografías y refuerza una estética que la artista ha construido a lo largo de los años. Conseguir un resultado inspirado en su estilo requiere prestar atención a tres elementos: la forma de las ondas, el cuidado de la fibra capilar y un corte que permita conservar el volumen sin añadir demasiado peso.
El color, una clave para dar luminosidad:
Los matices dorados y cálidos aportan luminosidad a la melena, mientras que la combinación de diferentes tonalidades puede crear una sensación de mayor dimensión.
La elección de los reflejos debe considerar el color de base, el estado del cabello y el resultado deseado. Antes de realizar un cambio importante, es recomendable consultar con un colorista, especialmente si se busca pasar de una base oscura a un rubio claro.
Los procesos de aclarado pueden requerir varias sesiones y una rutina de cuidado que ayude a mantener el cabello hidratado y en buenas condiciones.
El estilista de celebridades Marco Peña, quien trabajó con Shakira durante los primeros años de su carrera, explicó a People en Español que la cantante pasó por distintas transformaciones, desde el cabello negro hasta el rojo y posteriormente el rubio. También destacó la importancia de utilizar mascarillas y productos hidratantes para cuidar la melena después de los cambios de color.
Ondas definidas, pero con un acabado natural
La textura es una de las claves del peinado de Shakira. Sus ondas combinan volumen y definición, pero conservan cierta irregularidad, lo que evita que todos los mechones tengan exactamente la misma forma.
Peña explicó a People en Español que, durante la etapa en la que la cantante lucía una melena rubia con rizos marcados, aprovechaba la textura naturalmente rizada de su cabello. Para realzarla, utilizaba un secador con difusor y una mezcla de gel y crema acondicionadora aplicada sobre el pelo húmedo.
Este método puede adaptarse a cabellos ondulados o rizados. Después del lavado, se recomienda retirar el exceso de agua sin frotar con fuerza, distribuir un producto adecuado para definir la textura y secar con difusor a temperatura moderada.
Manipular el cabello lo menos posible durante el secado ayuda a conservar la forma de los rizos y reducir el encrespamiento.
Paso 1: Aproveche la textura natural. Si el cabello es ondulado o rizado, aplique una pequeña cantidad de crema para peinar o gel sobre el pelo húmedo. Distribuya el producto de medios a puntas y presione suavemente los mechones con las manos para favorecer la formación de las ondas.
2. Utilice un difusor. Seque el cabello con el difusor a temperatura moderada, evitando manipularlo demasiado. Esta técnica ayuda a realzar la textura natural y mantener el volumen.
3. Pruebe las trenzas si tiene el pelo liso. Para conseguir ondas sin recurrir al calor, divida el cabello ligeramente húmedo en varias secciones y haga trenzas. Espere hasta que esté completamente seco antes de deshacerlas y separar las ondas con los dedos.
El grosor de las trenzas influye en el resultado: las secciones pequeñas suelen producir ondas más marcadas, mientras que las gruesas generan un efecto más abierto. La duración dependerá de la textura natural y de la capacidad del cabello para conservar la forma.
4. Defina algunos mechones con una tenacilla. Si busca mayor definición, puede utilizar una tenacilla en determinados mechones y alternar la dirección del giro para evitar un patrón demasiado uniforme. Antes de utilizar herramientas térmicas, aplique un protector de calor y ajuste la temperatura a las características del cabello.
El corte adecuado para mantener el volumen. La longitud también influye en el resultado. Una melena larga permite que las ondas caigan sobre los hombros y acompañen el movimiento, aunque el corte debe adaptarse a la cantidad y la textura del cabello. Las capas distribuidas estratégicamente pueden aportar ligereza y facilitar el movimiento. Sin embargo, retirar demasiado volumen puede dejar las puntas escasas y dificultar que la melena conserve una apariencia abundante. Por eso, antes de cortar, conviene acordar con el estilista dónde comenzarán las capas y cuánto cabello se retirará.