Estrella Roja vs Motagua, EN VIVO, Liga Nacional de Honduras

Danlí, Honduras.

Estrella Roja y el Fútbol Club Motagua se enfrentan en un duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. PRIMER TIEMPO: Estrella Roja 0-0 Motagua

MEJORES ACCIONES

Minuto 33 ¡Nuevo ataque de Motagua! Clever Portillo se animó con un zurdazo, pero el balón se marchó desviado de la portería de Estrella Roja. El Ciclón sigue buscando abrir el marcador.

Minuto 30 Estrella Roja y Motagua están empatando sin goles.

Minuto 25 Motagua respondió con un derechazo de Aarón Barrios, quien probó desde fuera del área, pero el balón se marchó desviado de la portería de Estrella Roja. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Minuto 22 Ufffffffff. Steven Bermúdez sacó un potente remate que pasó rozando el poste, en una clara oportunidad de peligro para Estrella Roja.

Minuto 21 Maikel García se animó con un zurdazo que llevaba peligro, pero el balón se marchó a un costado de la portería, sin encontrar el camino al fondo de la red.

Minuto 17 José Gutiérrez ingresó al área por uno de los costados y generó peligro sobre la portería de Motagua. El guardameta Luis Ortiz salió para achicar espacios, pero estuvo atento Padilla Discua, quien apareció oportunamente para despejar el balón y alejar el peligro.

Minuto 11, José Gutiérrez, del Estrella Roja, sacó un remate que fue controlado sin problemas por el guardameta Luis Ortiz, quien se quedó con el balón.

Minuto 3 El árbitro central Julio Güity toma la decisión de no sancionar nada.

Minuto 2 El árbitro central revisa un posible penal a favor del Motagua. El cuerpo técnico sacó la tarjeta verde para revisar una posible falta dentro del área sobre Aarón Barrios.

COMENZÓ: Ya se juega el partido Estrella Roja vs Motagua en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

Buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del duelo Estrella Roja vs Motagua.

ALINEACIONES TITULARES: