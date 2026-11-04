Dictan detención judicial a encargado de Koriun en Copán por lavado de activos

Copán, Honduras. Un juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó detención judicial contra Elderi Gómez Guevara, señalado por suponerlo responsable de los delitos de asociación para delinquir y lavado de activos en el marco de las investigaciones relacionadas con Koriun.

La medida fue impuesta durante la audiencia de declaración de imputado, en la que el encausado compareció ante el órgano jurisdiccional para conocer los cargos que se le atribuyen por su presunta participación en las operaciones de la empresa.

De acuerdo con las investigaciones, Gómez Guevara se desempeñaba como encargado de una de las sucursales de Koriun en el departamento de Copán, donde habría tenido responsabilidades relacionadas con el funcionamiento de esa sede.

Las pesquisas también identificaron una presunta desproporción entre los ingresos del imputado y las transacciones que realizó a través del Sistema Financiero Nacional. Los movimientos financieros bajo investigación superan los siete millones de lempiras.

Ese monto forma parte de los indicios que las autoridades examinan en el proceso por supuesto lavado de activos. Sin embargo, la responsabilidad penal de Gómez Guevara deberá establecerse durante las etapas correspondientes del procedimiento judicial.

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Además del delito de lavado de activos, la acusación incluye asociación para delinquir, por lo que el juez ordenó que el imputado permanezca bajo detención judicial mientras continúa el proceso en su contra.

La siguiente etapa será la audiencia inicial, programada para el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 8:30 de la mañana, cuando se conocerán los elementos presentados por las partes en relación con los delitos atribuidos al encausado.

El caso de Gómez Guevara forma parte de las investigaciones que las autoridades mantienen sobre las operaciones de Koriun y las personas que estuvieron a cargo de sus diferentes sucursales en el país.