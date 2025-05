Vendieron casas, terrenos y metieron remesas a Koriun en Copán y Santa Bárbara

Desesperados

Desde hace varios años Koriun operaba activamente en la zona, donde según testimonios recogidos, el negocio atrajo a miles de personas con promesas de rentabilidad semanales.

Koriun operó con normalidad en la región occidental y su modelo de negocio logró captar la confianza de muchos. Familias de escasos recursos, personas que recibían remesas desde Estados Unidos y empresarios participaron activamente, vendiendo terrenos, casas y ganado, adquirieron préstamos bancarios, utilizaron fondos enviados por sus familiares en el extranjero e, incluso, los caficultores aportaron capital de trabajo y ganancias provenientes de la venta de café para integrarse a la plataforma.

Los afectados aseguraron que no se ha devuelto un solo centavo en Copán. “Aquí no se ha pagado a nadie, tenemos que seguir presionando, si no es con protestas no nos escuchan”, expresó un habitante que viajó en un bus desde su aldea.

A Koriun Copán llegaban personas provenientes de La Entrada, San Nicolás, Santa Rosa e incluso de departamentos vecinos como Lempira, Intibucá y Ocotepeque. Entre los principales depositantes se encontraban caficultores, ganaderos, comerciantes y ciudadanos que, aunque no poseían más bienes que su vivienda, confiaron en la institución e invirtieron en ella buena parte de sus ahorros.

Exigieron que un representante del Ministerio Público se traslade a Copán, ya que en San Pedro Sula les han dicho que deben ir a Tegucigalpa. “No es justo, aquí hay gente que metió hasta medio millón de lempiras de préstamos y de ahorros ¿Cómo puede ser que nadie dé la cara?”, denunció una afectada.

Los socios también se cuestionaron por qué las autoridades permitieron que una estructura así operara durante tanto tiempo. “Si sabían que esto era ilegal ¿por qué dejaron que trabajaran? Este negocio tenía como cuatro años y esperaron que acumularan suficiente para intervenir, esto también fue usado con fines políticos”, opinó un joven que posiblente pierda los ahorros de su familia.

Los copanecos decidieron bloquear el paso vehicular el jueves a la altura de Chalmeca, sobre la carretera CA-4, utilizando objetos de gran tamaño y un poste del tendido eléctrico. La manifestación provocó la movilización de miembros de la Policía, quienes, ante la falta de diálogo y consenso, incluso trasladaron una tanqueta al lugar con el objetivo de disuadir a los manifestantes.

Koriun, en el departamento de Copán, contaba con una base de aproximadamente 3,000 socios, pero a la manifestación solo asistieron cerca de 1,000 personas, quienes decidieron alzar la voz ante la falta de respuestas sobre el destino de sus ahorros.

Muchos de ellos recorrieron largas distancias desde distintas comunidades del occidente del país para exigir devolución de su dinero y transparencia en el manejo de los fondos, mostrando el nivel de frustración y desconfianza que ha generado la situación.

En Santa Bárbara la historia se repite, aunque las oficinas cerraron, supuestamente aún quedan documentos que los afectados deben presentar. En el recorrido realizado por LA PRENSA Premium se constató que los portones del edificio donde operaba Koriun permanecen cerrados y asegurados con candado.

Desde que las autoridades ordenaron su cierre, los socios de Koriun habían optado por no concentrarse frente a las instalaciones, pero eso cambió el jueves pasado luego que se les prometiera que pronto podrían recuperar su dinero, siempre y cuando presentaran ciertos documentos personales, como la copia del contrato original, recibos de pago, números de identidad y de telefóno.

"Se nos pidió llevar dos paquetes, uno para Koriun y otro para el Ministerio Público, pero después dicen que se va para Choloma y luego a Tegucigalpa. ¿Y mientras tanto, qué hacemos?", preguntó una ama de casa que no ha logrado recuperar su inversión.

“Solo estuve un mes, metí 20,000 lempiras y recibí apenas 2,000 lempiras por semana. Aquí venía gente de varios municipios, en ese edificio habían apartamentos, pero también las oficinas, ahora todo está cerrado, hasta el rótulo se llevaron”, agregó la mujer, quien confesó que llegó a Koriun a través de una hermana que depositó en Choloma.

Los depositantes comenzaron a llegar desde tempranas horas de la mañana y permanecieron en los alrededores hasta bien entrada la tarde. Algunos llegaban a pie y otros en vehículos particulares o taxis, todos con la misma inquietud, conocer el proceso de recepción de documentos.