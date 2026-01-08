Maestros protestan en la carretera CA-13 por falta de pagos

La Ceiba, Atlántida.

Desde tempranas horas de este jueves, la dirigencia magisterial procedió a la toma de la carretera CA-13, a la altura del puente Danto, en la ciudad de La Ceiba.

La protesta surge como medida de presión ante el incumplimiento en el pago de salarios. Los docentes manifestaron que no abandonarán la vía hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades educativas y del Gobierno central.

Sin embargo, la poca convocatoria obligó a los manifestantes a liberar la carretera, luego de que la Policía les solicitara desalojar la zona por razones de seguridad.