Maestros protestan en la carretera CA-13 por falta de pagos

Desde tempranas horas de este jueves, la dirigencia magisterial procedió a la toma de la carretera CA-13, a la altura del puente Danto, en la ciudad de La Ceiba.
La protesta surge como medida de presión ante el incumplimiento en el pago de salarios. Los docentes manifestaron que no abandonarán la vía hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades educativas y del Gobierno central.
Sin embargo, la poca convocatoria obligó a los manifestantes a liberar la carretera, luego de que la Policía les solicitara desalojar la zona por razones de seguridad.
“Vamos a desalojar por media hora y luego vamos a regresar. La Policía nos ha pedido que nos movamos, ya que es peligroso permanecer en la vía. La protesta no la abandonaremos porque estamos exigiendo algo justo, que es nuestro salario”, dijo René Chávez, dirigente magisterial.
El paso vehicular por la carretera CA-13, que une los departamentos de Atlántida y Colón, fue interrumpido durante varias horas, generando largas filas de vehículos tanto para ingresar como para salir de la ciudad.
Actualmente, el tránsito se encuentra habilitado; no obstante, los docentes advirtieron que retomarán las protestas si no reciben una respuesta oficial.