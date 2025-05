$!Invertí el dinero de mi hijo en Koriun; quería ayudarlo a que se comprara una casa

Choloma, Cortés

Aunque desde el gobierno de Honduras ya confirmaron que se usarán fondos públicos para pagar a los miles de socios de Koriun que no recuperaron sus capitales, todavía no han dado a conocer de forma oficial cuál será el proceso que seguirán para hacerle los pagos a los afectados.

Ahora la mayor preocupación de los socios de Koriun es que se dieron cuenta de que la empresa no contaba con registros contables, y mucho menos con el registro de los contratos del dinero que estaban invirtiendo.

“Cada vez que venía a sacar mis ganancias me fijaba que había dinero regado por todos lados, lo echaban en sacos y no tenían ni computadora, pero no le daba importancia porque me pagaban puntual”, comentó uno de los afectados.

Manifestó que ahora tienen que cuidar los contratos que firmaron así como los recibos del dinero que depositaban, pues son la única prueba que les ha quedado.

Los listados de socios que entregó el gerente de Koriun Iván Velásquez a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros solo suman 13,087 clientes de Choloma, Tocoa y Danlí “y no e tiene certeza del monto adeudado, debido a que no existe confiabilidad de sus sistemas de información” señala un comunicado del 13 de mayo.