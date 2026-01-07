Docentes de Atlántida protestan este jueves para exigir el pago de salario

La Ceiba, Atlántida

La dirigencia magisterial del departamento de Atlántida confirmó acciones de protesta para este jueves, que consisten en la toma de la carretera CA-13, a la altura del puente Danto de esta ciudad. La medida surge como respuesta al incumplimiento en el pago de salarios correspondientes a diciembre de 2025, así como de bonos pendientes por parte del Gobierno central. La convocatoria está programada para las 7:30 de la mañana. René Chávez, dirigente magisterial, señaló ayer que “a las 4:00 de la tarde de hoy miércoles (ayer) no hay señales de pago”. Además, fue enfático al cuestionar la incapacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones patronales. “El Gobierno no ha sido capaz de pagarnos; por eso vamos a protestar este jueves para exigir nuestros salarios”, manifestó.

Maestros de autoconvocan

Cabe señalar que el pasado lunes un grupo de docentes se autoconvocó y bloqueó el paso vehicular en el mismo sector durante varios minutos. No obstante, Chávez advirtió que esta nueva protesta cuenta con el respaldo oficial de las organizaciones magisteriales a nivel departamental.



"Esta vez es la dirigencia de Atlántida la que convoca y seguro será masiva", puntualizó el docente, quien además es director del Centro Básico Claudio Barrera, de La Ceiba. Los maestros reclaman el pago de tres salarios: el correspondiente a diciembre y el de enero, que se cumple el próximo 20, además del bono de vacaciones. De no obtener respuesta, advirtieron que no se presentarán al período de matrícula de cara al año lectivo 2026.

Vacaciones

A la falta de pago de salarios se suma una nueva exigencia dentro de la plataforma de lucha del magisterio: que el pago de las vacaciones se haga efectivo al momento en que el docente inicia su descanso, y no cuando se reincorpora al período de matrícula. “Cuando salimos de vacaciones deberíamos recibir nuestro dinero; no tiene sentido tener tiempo y no contar con fondos para salir”, puntualizó Chávez. En Atlántida son unos 6,000 empleados de Educación que reclaman salarios, entre docentes y personal adminsitrativo. A nivel nacional se estima que son 6,000 maestros del nivel público.