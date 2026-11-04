¡Quedó grabado! Captan asalto a mano armada en rapidito de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un nuevo hecho de inseguridad mantiene preocupados a los conductores y pasajeros capitalinos, luego de que un rapidito que cubre la ruta entre Plaza Miraflores y Laureles fuera escenario de un asalto a mano armada. El atraco ocurrió en la tarde de este miércoles y quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que uno de los presuntos delincuentes intimida a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

En el video se observa cómo el sujeto vigila el momento oportuno para cometer el asalto y posteriormente amenaza a los pasajeros del rapidito.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría actuado en compañía de al menos otro cómplice, quien también estaría involucrado en el robo. Esta información debe ser confirmada por las autoridades policiales.

Las imágenes del hecho generaron preocupación entre conductores y usuarios de esta ruta, quienes advierten sobre la vulnerabilidad a la que se enfrentan diariamente mientras utilizan el transporte público. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras conocer la denuncia, la Policía Nacional reaccionó a través de sus redes sociales y aseguró que trabaja para identificar y localizar al sospechoso. "¡Te vamos a encontrar!", publicó la Policía en Facebook, en el que también pidió la colaboración de la ciudadanía para ubicar al hombre que aparece en las imágenes. "Los asaltantes también sufrirán golpes de autoridad; ayúdanos a ubicar a este sujeto que con intimidación despojó de sus pertenencias a usuarios del transporte", agregó la Policía.