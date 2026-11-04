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¡Quedó grabado! Captan asalto a mano armada en rapidito de Tegucigalpa

"¡Te vamos a encontrar!", advirtió la Policía Nacional tras difundirse un video que muestra a un presunto delincuente asaltando a pasajeros de un rapidito

¡Quedó grabado! Captan asalto a mano armada en rapidito de Tegucigalpa

Momento en que uno de los presuntos delincuentes intimida a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

 Foto: Policía Nacional

Tegucigalpa, Honduras. Un nuevo hecho de inseguridad mantiene preocupados a los conductores y pasajeros capitalinos, luego de que un rapidito que cubre la ruta entre Plaza Miraflores y Laureles fuera escenario de un asalto a mano armada.

El atraco ocurrió en la tarde de este miércoles y quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que uno de los presuntos delincuentes intimida a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

En el video se observa cómo el sujeto vigila el momento oportuno para cometer el asalto y posteriormente amenaza a los pasajeros del rapidito.

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De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría actuado en compañía de al menos otro cómplice, quien también estaría involucrado en el robo. Esta información debe ser confirmada por las autoridades policiales.

Las imágenes del hecho generaron preocupación entre conductores y usuarios de esta ruta, quienes advierten sobre la vulnerabilidad a la que se enfrentan diariamente mientras utilizan el transporte público.

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Tras conocer la denuncia, la Policía Nacional reaccionó a través de sus redes sociales y aseguró que trabaja para identificar y localizar al sospechoso.

"¡Te vamos a encontrar!", publicó la Policía en Facebook, en el que también pidió la colaboración de la ciudadanía para ubicar al hombre que aparece en las imágenes.

"Los asaltantes también sufrirán golpes de autoridad; ayúdanos a ubicar a este sujeto que con intimidación despojó de sus pertenencias a usuarios del transporte", agregó la Policía.

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Asimismo, la institución informó que investigará si el sospechoso tiene vínculos con alguna estructura terrorista.

Mientras avanzan las investigaciones, los capitalinos esperan que las autoridades logren identificar a los responsables y evitar que estos hechos continúen poniendo en riesgo a quienes utilizan diariamente este servicio.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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