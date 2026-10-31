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Ingeniero es asesinado durante asalto a su negocio en Comayagua

Una cámara de seguridad captó al presunto asaltante que disparó contra el ingeniero Porfirio Alexander Martínez, quien habría intentado frustrar el atraco a su negocio, ubicado en el centro de Comayagua

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El ingeniero Porfirio Alexander Martínez Escobar murió tras ser atacado a disparos por sujetos armados que llegaron a su negocio, ubicado en el centro de la ciudad de Comayagua, con aparentes intenciones de cometer un asalto.
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De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría intentado oponerse al atraco, por lo que los delincuentes le dispararon.
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El hecho violento ocurrió ayer viernes 30 de octubre y ha generado consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), donde Martínez Escobar realizó sus estudios profesionales.
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Según los datos preliminares del caso, varios individuos armados llegaron al establecimiento comercial y habrían intentado despojar de sus pertenencias al ingeniero.
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Sin embargo, al encontrar resistencia, uno de los sujetos le habría disparado, provocándole heridas que terminaron causándole la muerte.
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Tras cometer el ataque, los responsables huyeron del lugar, mientras las autoridades policiales fueron alertadas sobre lo ocurrido y comenzaron las investigaciones para identificar y localizar a los involucrados.
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Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), a través del Campus Comayagua, emitió un acuerdo de duelo institucional en el que lamentó el fallecimiento del profesional y expresó sus muestras de pesar y solidaridad a sus familiares.
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En el comunicado, la máxima casa de estudios detalló que Porfirio Alexander Martínez Escobar era egresado de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y también obtuvo el título de Técnico en Agroexportación en esa institución.

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Asimismo, destacó su trayectoria deportiva en la disciplina de tenis de mesa, en la que representó a la Unah en competencias nacionales e internacionales, dejando un legado para el deporte universitario.
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