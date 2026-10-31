Ingeniero es asesinado durante asalto a su negocio en Comayagua

El ingeniero Porfirio Alexander Martínez Escobar murió tras ser atacado a disparos por sujetos armados que llegaron a su negocio, ubicado en el centro de la ciudad de Comayagua, con aparentes intenciones de cometer un asalto.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría intentado oponerse al atraco, por lo que los delincuentes le dispararon.
El hecho violento ocurrió ayer viernes 30 de octubre y ha generado consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), donde Martínez Escobar realizó sus estudios profesionales.
Según los datos preliminares del caso, varios individuos armados llegaron al establecimiento comercial y habrían intentado despojar de sus pertenencias al ingeniero.
Sin embargo, al encontrar resistencia, uno de los sujetos le habría disparado, provocándole heridas que terminaron causándole la muerte.
Tras cometer el ataque, los responsables huyeron del lugar, mientras las autoridades policiales fueron alertadas sobre lo ocurrido y comenzaron las investigaciones para identificar y localizar a los involucrados.
Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), a través del Campus Comayagua, emitió un acuerdo de duelo institucional en el que lamentó el fallecimiento del profesional y expresó sus muestras de pesar y solidaridad a sus familiares.
En el comunicado, la máxima casa de estudios detalló que Porfirio Alexander Martínez Escobar era egresado de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y también obtuvo el título de Técnico en Agroexportación en esa institución.
Asimismo, destacó su trayectoria deportiva en la disciplina de tenis de mesa, en la que representó a la Unah en competencias nacionales e internacionales, dejando un legado para el deporte universitario.