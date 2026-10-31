¿De qué acusan a policía en el caso de la pareja hallada muerta en cabaña de Tatumbla?

El Ministerio Público (MP) presentó requerimiento fiscal contra un agente de la Policía Nacional por su presunta vinculación en el caso de Nicol Alejandra Figueroa López y Luis Alonso Oseguera Betancourth, la pareja que fue hallada sin vida en una cabaña ubicada en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, en agosto de 2025.
Al funcionario policial se le acusa del supuesto delito de malversación por apropiación en perjuicio de la Administración Pública, luego de que las investigaciones establecieran que habría utilizado documentos personales de una de las víctimas en varios establecimientos comerciales.
De acuerdo con las diligencias realizadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), durante el levantamiento cadavérico de ambas personas no se encontraron los documentos personales de Nicol Figueroa. Posteriormente, se constató que esa documentación fue utilizada por el agente policial.
Por este mismo caso, el Ministerio Público también presentó requerimiento fiscal contra los propietarios del establecimiento hotelero, una madre y su hijo, a quienes considera responsables del delito de homicidio imprudente en perjuicio de la pareja.
La acción penal fue presentada por la Sección en Muerte de Mujeres de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv), como resultado de las investigaciones sobre las circunstancias en que fallecieron los dos huéspedes.
Nicol Figueroa y Luis Oseguera ingresaron el 16 de agosto de 2025 a un hotel ubicado en el municipio de Tatumbla, con la intención de hospedarse durante tres días en una de sus cabañas, según el expediente del MP.
Sin embargo, al día siguiente, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, empleados del establecimiento llegaron hasta la habitación para entregarles el desayuno, pero no obtuvieron respuesta después de tocar la puerta.
Ante la falta de respuesta, el personal de servicio se comunicó telefónicamente con el administrador del hotel, quien posteriormente notificó lo ocurrido a la propietaria del establecimiento.
El dictamen médico-legal estableció que ambas víctimas fallecieron por asfixia debido a intoxicación con monóxido de carbono. Asimismo, el documento determinó que la manera de muerte fue homicida, según la información divulgada por el Ministerio Público.
Las diligencias desarrolladas por los agentes de la Atic permitieron documentar las circunstancias del fallecimiento de la pareja y las irregularidades relacionadas con la desaparición y posterior utilización de los documentos personales de Nicol Figueroa.
Por estos hechos, los propietarios de la cabaña deberán responder ante la justicia por el supuesto delito de homicidio imprudente, mientras que el agente policial enfrenta la acusación por malversación por apropiación.