¿De qué acusan a policía en el caso de la pareja hallada muerta en cabaña de Tatumbla?

El Ministerio Público (MP) presentó requerimiento fiscal contra un agente de la Policía Nacional por su presunta vinculación en el caso de Nicol Alejandra Figueroa López y Luis Alonso Oseguera Betancourth, la pareja que fue hallada sin vida en una cabaña ubicada en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, en agosto de 2025.