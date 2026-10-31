Diana Lara cumple un sueño y llega por primera vez a la Fórmula 1

Emocionada por vivir de cerca la competencia, la hondureña también dedicó unas palabras a lo que significa llegar hasta este escenario: “De Honduras para el mundo. Mi primera vez en la F1 y todavía cuesta creerlo. Quién diría que eso que empezó como una pasión por crear contenido me iba a traer hasta aquí. Qué bonito es cuando uno se atreve a soñar en grande... ¡Y lo que falta!”, escribió en sus redes sociales.