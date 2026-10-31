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Agenda: ¿qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

Descubre qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula: teatro, música, Harry Potter, actividades familiares y eventos culturales.

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 08:00 -
  • Redacción web
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Este fin de semana, la agenda ofrece actividades culturales, musicales y recreativas para disfrutar en familia o con amigos. Desde teatro y conciertos hasta una noche temática de Harry Potter y una pasarela de mascotas, estas son algunas de las opciones para aprovechar los próximos días.

 Fotos redes sociales y Shutterstock
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Este sábado y domingo no se pierda en Metrocinemas el primer festival de cine hondureño de terror y fantasía, Frijoles Mutantes. Se trata de una emisión de cortometrajes para apoyar a cinefilos nacionales. El boleto por persona tiene un costo de L 150, para compra comunicarse al 3349 6439.
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Continúa en Cinemark la temporada de terror, una selecta lista de películas para los amantes del cine de suspenso y terror. La temporada siniestra estará vigente hasta el 6 de noviembre, incluye clásicos como El Exorcista y Pesadilla en la calle Elm. Consulta los horarios y disponibilidad en cinemarkca.com
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Teatro: última función de Mujercitas.

Este sábado se presentará la última función de Mujercitas en el Centro Cultural Sampedrano, a las 7:00 pm

Los interesados ​​pueden consultar la disponibilidad de boletos al teléfono 9917-4222.
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Música: tributo a grandes voces románticas.

Si eres fanático de José José, Marco Antonio Solís y Los Temerarios, La Taberna Stage ofrecerá una noche musical con Gravedad Cero y su espectáculo tributo, a partir de las 9:00 pm.
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Noche temática de Harry Potter.

Los seguidores del mundo mágico de Harry Potter podrán disfrutar de una noche temática en Perla Negra, con película, concursos y trivias.

La actividad comenzará a las 3:00 pm y contará con un premio para el mejor cosplay.
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Concierto benéfico: El Poder de la Música

Honduras Oboe Project Education (HOPE) invita este sábado al concierto benéfico El Poder de la Música, una actividad destinada a apoyar a los becarios de la organización.

Los boletos en preventa tienen un precio de L 300. Para obtener más información, los interesados ​​pueden comunicarse al 9370-7150.

Cada entrada representa un aporte directo a los becarios de HOPE.
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Este sábado 31 de octubre se llevará a cabo The Last Check-Innos. Fiesta de Halloween que premiará a los tres mejores disfraces. Entradas a la venta en eticket. Animarán DJ Allan y DJ Zacapa.
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Pasarela de mascotas en City Mall.

Los amantes de los animales podrán disfrazar a sus mascotas y participar en una divertida pasarela en City Mall.

La actividad se realizará este 31 de octubre de 3:00 a 5:00 p. m., frente a D-Pets y El Titán. Los asistentes podrán lucir los mejores atuendos de sus compañeros de cuatro patas.

 Sushitsky Sergey / Shutterstock
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Últimos días del Festival de Otoño. Vive la experiencia llena de diversión, naturaleza y sorpresas, este 31 de octubre y 1 de noviembre. Horario: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Entrada: L 100 por persona. Ubicado en Bulevar Mario Rivas , Información: 9935-4548.

 Foto Facebook Viveros Caracol
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El Consulado de México invita a la exhibición del Altar de Muertos. Su inauguración es el 1 de noviembre en el Museo de Antropología a partir de las 6:00 PM. Estará abierta al público hasta el 30 de noviembre.
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