El Komander despide a su hijo menor con un emotivo mensaje: "Dios te recoja"

Aunque el intérprete suele mantener su vida familiar alejada de la exposición pública, se conoce que tiene siete hijos. José Eliseo era el menor de ellos, según información difundida sobre su entorno familiar. La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción entre sus seguidores, quienes han expresado su pesar por la pérdida. Conocido por temas como "Descansa mi amor", "El papel cambió" y "Cuernito Armani", El Komander es una de las figuras populares de la música regional mexicana.