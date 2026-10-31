El Komander despide a su hijo menor con un emotivo mensaje: "Dios te recoja"

El cantante mexicano Alfredo Ríos, conocido artísticamente como El Komander, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida familiar tras confirmarse el fallecimiento de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila. La noticia fue comunicada el viernes 30 de octubre a través de las redes sociales del intérprete de música regional mexicana, quien también dedicó unas sentidas palabras al pequeño durante su velorio.
"Dios te recoja chaparrito", expresó el artista en su despedida, un mensaje que refleja el profundo dolor que enfrenta junto a sus seres queridos por la pérdida del niño.
La noticia se dio a conocer mediante un comunicado publicado por el equipo de trabajo del cantante, en el que confirmaron el fallecimiento de José Eliseo y manifestaron su solidaridad con Alfredo Ríos y toda su familia ante esta difícil circunstancia.
"Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor", señala parte del mensaje difundido en las plataformas digitales del artista, que fue acompañado por la canción "Descansa mi amor", de su repertorio musical. El comunicado concluyó con las palabras: "Descanse en paz".
La publicación generó numerosas muestras de apoyo y condolencias por parte de seguidores, colegas y personas cercanas al intérprete, quienes utilizaron las redes sociales para expresar su solidaridad y enviar mensajes de fortaleza a la familia en medio del duelo.
La pérdida también tuvo consecuencias en la agenda profesional del artista. Su equipo de representación informó que Alfredo Ríos no podrá cumplir con el compromiso musical que tenía previsto para este sábado 31 de octubre en Hidalgo, Nuevo León, debido al fallecimiento de su hijo.
"Por medio del presente, informamos que, debido al lamentable fallecimiento de su hijo, Alfredo Ríos, El Komander, no podrá presentarse en el evento programado para mañana en Hidalgo, Nuevo León", detalló el segundo comunicado compartido por su equipo.
En el documento, sus representantes explicaron que el cantante y sus familiares atraviesan una situación especialmente difícil, por lo que no será posible realizar el espectáculo. Asimismo, ofrecieron disculpas al público, los organizadores y las personas que tenían previsto asistir, y agradecieron la comprensión ante la cancelación.
El equipo también pidió respeto y consideración para que Alfredo Ríos y sus seres queridos puedan afrontar este momento en la intimidad, lejos de presiones y especulaciones. La solicitud estuvo acompañada de un agradecimiento por las muestras de cariño y solidaridad recibidas tras conocerse la noticia.
Aunque el intérprete suele mantener su vida familiar alejada de la exposición pública, se conoce que tiene siete hijos. José Eliseo era el menor de ellos, según información difundida sobre su entorno familiar. La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción entre sus seguidores, quienes han expresado su pesar por la pérdida. Conocido por temas como "Descansa mi amor", "El papel cambió" y "Cuernito Armani", El Komander es una de las figuras populares de la música regional mexicana.