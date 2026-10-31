Harry Styles revive sus inicios con un emotivo homenaje a One Direction

En esta edición, sus músicos y bailarines también se sumaron a la celebración con disfraces inspirados en diferentes etapas de la carrera del propio Styles. La presentación del 30 de octubre fue la penúltima de las 30 fechas que el artista tenía programadas en el Madison Square Garden como parte de su residencia "Together, Together", que concluye este sábado 31 de octubre con una segunda noche de Halloween.