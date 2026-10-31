Harry Styles revive sus inicios con un emotivo homenaje a One Direction

Harry Styles convirtió Halloween en un viaje al pasado. Durante su concierto del viernes 30 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, el cantante británico sorprendió a sus seguidores al recrear la imagen que tenía cuando audicionó para el programa musical "The X Factor" en 2010, una experiencia que terminó cambiando el rumbo de su vida y dando origen a One Direction.
La presentación formó parte de "Harryween", el espectáculo especial con el que el artista celebra Halloween sobre los escenarios. Sin embargo, esta vez la sorpresa fue más allá de los disfraces habituales: Styles decidió rendir homenaje a sus propios comienzos y recordar al adolescente de 16 años que soñaba con abrirse camino en la música.
La noche comenzó con una transformación inspirada en Elvis Presley. El intérprete apareció con un traje blanco cubierto de pedrería, una capa azul y gafas doradas, evocando la imagen del llamado "Rey del Rock and Roll". No obstante, el momento más comentado llegó cuando regresó al escenario con un atuendo muy distinto.
El cantante recuperó el cárdigan gris, la camiseta blanca, la bufanda amarilla y los pantalones marrones que llevaba durante su audición en "The X Factor". Incluso añadió el número de participante que utilizó en aquella presentación, recreando con detalle la apariencia que tenía antes de alcanzar la fama internacional.
Para completar el homenaje, interpretó "Isn't She Lovely", de Stevie Wonder, la misma canción que eligió para presentarse ante los jueces del concurso británico. Además, recordó una de las respuestas que dio durante aquella audición al comentar frente al público: “Trabajo en una panadería”, en referencia al empleo de medio tiempo que tenía antes de convertirse en una estrella.
Aquel episodio de 2010 fue decisivo para la carrera de Styles. Aunque inicialmente se presentó como solista y no consiguió avanzar individualmente en la competencia, los jueces decidieron reunirlo con Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik para formar una agrupación. Así nació One Direction, una de las bandas juveniles más exitosas de la década siguiente.
El grupo alcanzó reconocimiento mundial con canciones como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" y "Best Song Ever", además de protagonizar giras internacionales y conquistar millones de seguidores. Tras la salida de Zayn Malik en 2015, la banda anunció una pausa indefinida en 2016, mientras sus integrantes continuaron desarrollando proyectos individuales.
La recreación de aquella audición despertó la nostalgia de los seguidores que acompañaron al cantante desde sus primeros pasos en televisión. Las imágenes del concierto comenzaron a circular en redes sociales y generaron comentarios de admiración por el gesto de recordar una etapa que marcó tanto su historia personal como la de sus fanáticos.
"Harryween" se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas por los seguidores de Styles. En 2021, el cantante sorprendió al caracterizarse como Dorothy, protagonista de la película "El mago de Oz", y acompañó el disfraz con una interpretación de "Over the Rainbow". Un año después, rindió tributo a Danny Zuko, personaje de "Grease", interpretado originalmente por John Travolta, y cantó "Hopelessly Devoted to You".
En esta edición, sus músicos y bailarines también se sumaron a la celebración con disfraces inspirados en diferentes etapas de la carrera del propio Styles. La presentación del 30 de octubre fue la penúltima de las 30 fechas que el artista tenía programadas en el Madison Square Garden como parte de su residencia "Together, Together", que concluye este sábado 31 de octubre con una segunda noche de Halloween.