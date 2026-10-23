VIDEO: Matan a guardia de seguridad durante asalto en San Juan Pueblo

La Masica, Atlántida. Un guardia de seguridad perdió la vida este viernes tras recibir varios impactos de bala durante un asalto armado en el comedor Noysita, ubicado en San Juan Pueblo, municipio de La Masica, departamento de Atlántida.
De acuerdo con la información preliminar, el hecho violento ocurrió cuando dos presuntos asaltantes ingresaron al establecimiento y perpetraron el atraco.
Durante el asalto, el guardia de seguridad fue atacado a disparos y murió a consecuencia de las heridas de arma de fuego.
Un video aficionado que circula sobre el hecho muestra a dos hombres que serían los presuntos responsables mientras escapan del lugar después de cometer el crimen.
En las imágenes se observa a ambos sujetos abandonar el establecimiento, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad.
Las investigaciones deberán establecer cómo se desarrollaron los hechos y permitir la identificación de los responsables mediante seguimiento a traves de cámaras de seguridad.
Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la identidad de la víctima ni se ha confirmado la captura de los sospechosos.