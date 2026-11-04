Hondureños, una comunidad numerosa con escaso poder electoral en USA

San Pedro Sula, Honduras. Los resultados de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos siguen llegando. La mayoría de los votantes se ha manifestado en contra del partido del presidente Donald Trump, pero ¿qué tanto peso tuvieron los votantes hondureños en ese cambio? Por desgracia, muy poco. El tema migratorio, tanto el de los migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos como el de quienes buscan ingresar al país, cobra especial relevancia durante los períodos electorales.

Los resultados de las elecciones legislativas pueden influir en el futuro de miles o cientos de miles de compatriotas hondureños residentes en Estados Unidos, especialmente de aquellos cuyo estatus migratorio todavía está pendiente de regularización.

Voto disperso

Carlos Pereira Trejo, hondureño residente en Florida y experto en temas migratorios, explica que, de una población hondureña residente en Estados Unidos calculada en 1.4 millones de personas, alrededor de 900 mil (un 65% del total) carecen de un estatus migratorio regularizado. Del medio millón restante, que reside legalmente, muy pocos completan el proceso de naturalización que los convertiría en ciudadanos y, por lo tanto, en personas elegibles para votar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Hay muchísimos que son residentes legales que, por diferentes razones, no dan ese paso para convertirse en ciudadanos”, dice Pereira. Este es el primer factor que le resta peso al voto hondureño en Estados Unidos.

El segundo factor en importancia es la dispersión geográfica. Los hondureños se encuentran repartidos por diferentes estados, como California, Nueva York y Florida, lo que dificulta la coordinación que sí se observa en otras comunidades hispanas. Pereira destaca el caso excepcional de Luisiana, particularmente de la ciudad de Nueva Orleans, donde existe una presencia hondureña histórica y centenaria y en la que la comunidad ha logrado integrarse como bloque. “El voto se diluye, no hay tanta fortaleza porque no somos como los venezolanos en Doral (Florida), que son un bloque, como los cubanos en el sur de la Florida, que son un bloque, como los puertorriqueños en Orlando o en Nueva York o la comunidad mexicana en Los Ángeles”, contextualiza Pereira.

1.4 millones es el número de hondureños que, se calcula, residen en EUA. La cifra no tiene en cuenta su estatus migratorio.

El analista observa que los miembros de la comunidad hondureña son naturalmente conservadores (lo que los identifica con el Partido Republicano), pero, paradójicamente, al momento de votar suelen hacerlo por candidatos liberales (identificados con el Partido Demócrata), debido a que estos con frecuencia basan sus campañas en ofrecer programas de asistencia social o alivio migratorio. Un tercer factor lo plantea Lily Maldonado, activista de origen hondureño que actualmente reside en Greenville, Carolina del Sur. “La verdad que entre la comunidad hondureña no somos muy unidos en este aspecto”, indica.

Esa falta de unidad se traduce en que muchas comunidades hondureñas permanezcan desconectadas unas de otras y, en algunos casos, incluso aisladas. Esto dificulta una acción coordinada, pese a los esfuerzos de organizaciones como la Honduran American Association, a la que pertenece Maldonado. Lo anterior no significa que no haya habido avances.“Creo que con Honduran American Association se está pudiendo lograr reunir diferentes hondureños americanos en diferentes ciudades y estados para poder abarcar un poco más y dar información correcta y unirnos para un solo propósito”, dice Maldonado. Aunque reconoce que todavía queda mucho camino por recorrer, considera que se trata de “un proyecto magnífico, donde está logrando eso con el tiempo”.

Alternativas migratorias

Según el analista Pereira, independientemente del resultado de las elecciones, quienquiera que gane tendrá que buscar una salida al problema migratorio. Pereira recuerda que la última gran reforma migratoria data de la época del presidente Ronald Reagan, hace ya más de 40 años. Consultado sobre la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los hondureños, Pereira considera difícil que esa situación vaya a revertirse, a menos que las autoridades estadounidenses, como la Corte Suprema, se pronuncien favorablemente (como ya ocurrió en el caso de los venezolanos) y sienten así precedentes que pudieran devolver la esperanza a los hondureños.

Pereira dice que varios dirigentes en Estados Unidos han realizado gestiones ante autoridades hondureñas, incluido el embajador hondureño en Washington, Roberto Flores Bermúdez, ante quienes han planteado algunas alternativas para los migrantes. Entre ellas destaca el programa DED (Salida Forzosa Diferida, por sus siglas en inglés). “Es un programa similar al estatus de protección temporal, que le brinda al inmigrante hondureño la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos hasta que sus casos sean resueltos en una corte”, explica Pereira, quien agrega que el propio presidente Donald Trump favorece dicha figura.

Malestar por el trato a migrantes

El tema migratorio es sensible para muchas personas. De acuerdo con la activista Maldonado, el trato que la administración Trump ha dado a los migrantes ha provocado decepción incluso entre miembros de su propio partido, el Republicano.

Por esa razón, no descartaba que muchos de esos votantes descontentos aplicaran un voto de castigo contra el partido del presidente. A juzgar por los resultados electorales que se están conociendo, su advertencia no parece haber sido desacertada. “He tenido entrevistas con republicanos que están totalmente decepcionados con lo que ha pasado en esta administración y pues ahora toca ver si eso se refleja, en las elecciones en los centros de votación de la gente que ya es eh republicana. Entonces se ve mucho la molestia de las personas de cómo se están haciendo las cosas en estos momentos”, refirió cuando todavía no se habían dado a conocer los resultados preliminares de los comicios. Sin embargo, Maldonado advierte que, aunque una nueva composición del Congreso estadounidense puede cambiar la manera en que se debaten las leyes migratorias, se supervisan las agencias federales y se asignan los recursos para el control migratorio, nadie debe olvidar que “Donald Trump continuará siendo el presidente y las políticas migratorias no cambiarán automáticamente”.

Dudas y temores

En algo en lo que coinciden las fuentes consultadas es que, mientras más hondureños se naturalicen como ciudadanos estadounidenses, mayor peso político podrán obtener. Sin embargo, en el clima actual, muchos dudan en dar ese paso, incluso entre quienes ya son residentes legales y para quienes la naturalización sería el siguiente paso lógico.