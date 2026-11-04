Mipymes prevén una Navidad con pocas ventas y menos empleos temporales

San Pedro Sula, Honduras. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de la zona norte enfrentan un panorama complicado de cara a la temporada navideña. La caída de las ventas, las dificultades para acceder a financiamiento y la competencia de establecimientos que comercializan productos importados a bajos precios mantienen en incertidumbre a los pequeños empresarios.

Las expectativas de recuperación para los últimos meses del año son poco alentadoras. Así lo advirtió Victorino Carranza, representante del sector mipyme, quien señaló que la disminución de la actividad comercial tendrá repercusiones directas en la generación de empleo.

El empresario explicó que, en años anteriores, el sector textil generaba alrededor de 30,000 puestos de trabajo entre octubre y febrero. Sin embargo, para la próxima temporada navideña estima que esa cifra podría reducirse a apenas 5,000 empleos.

"Si nosotros generamos 30,000 empleos ahorita de febrero a octubre, todo el tiempo, y ahorita apenas 5,000 puestos de trabajo vamos a generar, tal vez lleguemos a eso", manifestó.

Carranza explicó que las ventas representan el principal motor de los negocios y que, cuando no existe suficiente movimiento comercial, las empresas enfrentan dificultades para sostener sus operaciones, mantener a sus trabajadores y contratar personal durante los meses de mayor demanda.