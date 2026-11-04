Mipymes prevén una Navidad con pocas ventas y menos empleos temporales

San Pedro Sula, Honduras. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de la zona norte enfrentan un panorama complicado de cara a la temporada navideña. La caída de las ventas, las dificultades para acceder a financiamiento y la competencia de establecimientos que comercializan productos importados a bajos precios mantienen en incertidumbre a los pequeños empresarios.
Las expectativas de recuperación para los últimos meses del año son poco alentadoras. Así lo advirtió Victorino Carranza, representante del sector mipyme, quien señaló que la disminución de la actividad comercial tendrá repercusiones directas en la generación de empleo.
El empresario explicó que, en años anteriores, el sector textil generaba alrededor de 30,000 puestos de trabajo entre octubre y febrero. Sin embargo, para la próxima temporada navideña estima que esa cifra podría reducirse a apenas 5,000 empleos.
"Si nosotros generamos 30,000 empleos ahorita de febrero a octubre, todo el tiempo, y ahorita apenas 5,000 puestos de trabajo vamos a generar, tal vez lleguemos a eso", manifestó.
Carranza explicó que las ventas representan el principal motor de los negocios y que, cuando no existe suficiente movimiento comercial, las empresas enfrentan dificultades para sostener sus operaciones, mantener a sus trabajadores y contratar personal durante los meses de mayor demanda.
La situación también afecta a quienes dependen de sus pequeños negocios para obtener ingresos y sostener a sus familias. Besy Hernández, emprendedora que sale a ofrecer sus productos en el centro de San Pedro Sula, manifestó a LA PRENSA que espera que las condiciones económicas mejoren y que los pequeños empresarios puedan recibir el respaldo que necesitan para continuar trabajando.
Para muchos emprendedores, contar con apoyo económico representa una oportunidad para mantener sus actividades, fortalecer sus negocios y enfrentar una temporada en la que tradicionalmente esperan incrementar sus ventas.
En respuesta a las solicitudes del sector, Geraldina González, delegada presidencial en la zona norte, informó que ha realizado gestiones para buscar mecanismos de apoyo económico dirigidos a las Mipymes de la ciudad industrial.
Según explicó, se han sostenido reuniones con Luis Mata, asistente del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, con el propósito de comenzar a trabajar en proyectos que permitan respaldar a los pequeños empresarios y contribuir a la recuperación de un sector que durante años ha sido una fuente importante de empleo.
Los emprendedores esperan que estas gestiones se traduzcan en medidas concretas, principalmente en oportunidades de financiamiento que les permitan mantener sus negocios y generar nuevas plazas laborales.
A medida que se acerca diciembre, el sector mipyme mantiene la preocupación por el comportamiento de las ventas y las posibilidades de recuperación. Carranza consideró que, mientras no mejore el movimiento comercial y no se concreten medidas de respaldo, los pequeños negocios continuarán enfrentando dificultades.
"Nada más ilusión, nada más esperanza", expresó el representante del sector al referirse a las expectativas para la temporada navideña.
La reducción de los empleos temporales y las dificultades que enfrentan los emprendedores reflejan los retos de las Mipymes de la zona norte, que esperan cerrar el año con mejores condiciones para sostener sus operaciones y continuar generando oportunidades de trabajo.