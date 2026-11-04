Baja el precio del cartón de huevos en mercados sampedranos

San Pedro Sula, Honduras. Después de alcanzar los 140 lempiras durante octubre, el cartón de huevos registra una reducción de cinco lempiras en los mercados sampedranos, donde actualmente el producto grande se comercializa a 135 lempiras y el mediano a 130.

El comerciante José Galdámez explicó que la rebaja representa un ajuste en los precios que habían experimentado incrementos durante las últimas semanas. Según detalló, el cartón de huevo grande llegó a venderse a 140 lempiras, pero ahora puede encontrarse a 135 lempiras, mientras que el mediano se cotiza a 130.

El vendedor también aclaró que existe confusión entre los consumidores respecto a los precios anunciados por el Gobierno y los valores que se encuentran en los mercados, debido a que las disposiciones contemplan diferentes presentaciones del producto.

Los precios del cartón de huevos han registrado variaciones durante 2026. Como parte de los acuerdos entre la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y el sector avícola, se establecieron precios diferenciados para la comercialización del producto en establecimientos de Banasupro, ferias autorizadas y puntos de venta móviles.

De acuerdo con los valores proporcionados para el convenio, el cartón de huevo pequeño se fijó en 95 lempiras, el mediano en 114 y el grande en 120 lempiras. En los mercados, el precio máximo de referencia puede alcanzar los 130 lempiras, según las condiciones de comercialización.