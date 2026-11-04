Baja el precio del cartón de huevos en mercados sampedranos

San Pedro Sula, Honduras. Después de alcanzar los 140 lempiras durante octubre, el cartón de huevos registra una reducción de cinco lempiras en los mercados sampedranos, donde actualmente el producto grande se comercializa a 135 lempiras y el mediano a 130.
El comerciante José Galdámez explicó que la rebaja representa un ajuste en los precios que habían experimentado incrementos durante las últimas semanas. Según detalló, el cartón de huevo grande llegó a venderse a 140 lempiras, pero ahora puede encontrarse a 135 lempiras, mientras que el mediano se cotiza a 130.
El vendedor también aclaró que existe confusión entre los consumidores respecto a los precios anunciados por el Gobierno y los valores que se encuentran en los mercados, debido a que las disposiciones contemplan diferentes presentaciones del producto.
Los precios del cartón de huevos han registrado variaciones durante 2026. Como parte de los acuerdos entre la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y el sector avícola, se establecieron precios diferenciados para la comercialización del producto en establecimientos de Banasupro, ferias autorizadas y puntos de venta móviles.
De acuerdo con los valores proporcionados para el convenio, el cartón de huevo pequeño se fijó en 95 lempiras, el mediano en 114 y el grande en 120 lempiras. En los mercados, el precio máximo de referencia puede alcanzar los 130 lempiras, según las condiciones de comercialización.
La diferencia entre los precios acordados y los que se encuentran en los mercados ha generado dudas entre los compradores, por lo que los comerciantes insisten en distinguir el tamaño del producto al momento de comparar los costos.
Hace una semana, el productor avícola de la zona norte, Henry Portillo, manifestó su preocupación por los incrementos que había experimentado este alimento y cuestionó las alzas en un producto de consumo habitual para las familias hondureñas.
“Yo como productor de la zona norte, en avicultura, no estamos de acuerdo con estos grandes aumentos”, expresó Portillo, al señalar su desacuerdo con los incrementos en el precio de uno de los alimentos básicos de los hogares.
Por su parte, el ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Eddy Ordóñez, informó que el incremento de 20 lempiras anunciado hace una semana no estaba autorizado ni había sido acordado con las autoridades.
El funcionario explicó que, tras conocer el aumento, la institución recopiló información, citó a la empresa involucrada y revisó las tablas de precios para verificar los valores de comercialización. Además, reconoció que hubo una falla en la comunicación de la información, por lo que se procedió a revisar el acuerdo y establecer una reducción en los precios.
Con esta revisión se busca mantener los valores previamente acordados y evitar incrementos que no cuenten con la autorización correspondiente.
Aunque la reciente reducción de cinco lempiras representa un ajuste favorable para los compradores, el cartón de huevos continúa por encima de los precios establecidos en el convenio para su comercialización en los puntos de venta autorizados.