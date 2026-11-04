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Olimpia vs Juticalpa FC EN VIVO hoy partido Liga Nacional Honduras

El equipo de Espinel está venciendo por goleada 4-0 al Juticalpa FC en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Olimpia vs Juticalpa FC EN VIVO hoy partido Liga Nacional Honduras

Nicolás Dibble celebrando su primer gol del partido con el Olimpia ante el Juticalpa FC.

 FOTO: Marvin Salgado
Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia se está dando un festín a costas del Juticalpa FC, al que le pasa por encima con goleada 4-0 en el primer tiempo del partido correspondiente a la décimo tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

A los 3 minutos, Edwin Rodríguez cobró un tiro libre con un centro al corazón del área, donde apareció como un puñal el mediocampista para conectar con un certero cabezazo y vencer a José Mendoza. Es el primer gol de Jack Jean-Baptiste en su regreso al León en esta temporada.

Los merengues pusieron tierra de por medio llegando al 10'. Otra acción del 'enmascarado' Rodríguez, jugó con Imanol Enríquez que asistió a la llegada de Nicolás Dibble y el delantero uruguayo se tiró para pegarle de derecha y clavar el segundo.

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En el 25', el 'Toro' Jorge Benguché se hizo presente para anotar el tercer gol de la noche y de paso pidió perdón a los aficionados olimpistas por la eliminación en la Copa Centroamericana 2026.

El cuarto gol llegó en el 33', Imanol Enríquez con mucho coraje le ganó la pelota a Jorge Velásquez, asistió de nueva cuenta a Nicolás Dibble que la mandó a guardar con un derechazo imparable.

EL MINUTO A MINUTO:

HORARIO Y DÓNDE VER OLIMPIA VS JUTICALPA

El choque entre Olimpia y Juticalpa FC está programado para este miércoles 4 de noviembre a las 7:30 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Los aficionados podrán disfrutar de las acciones en directo a través de Deportes TVC, mientras que en www.laprensa.hn encontrarán toda la información, cobertura y detalles de este compromiso de la jornada 13 del campeonato hondureño.

ALINEACIONES TITULARES:

OLIMPIA: 1. Édrick Menjívar; 6. Félix García, 3. Clinton Bennett, 2. Emanuel Hernández, 15. Kevin Guity; 14. Jack Jean-Baptiste, 18. Raúl García, 8. Edwin Rodríguez, 31. Nicolás Dibble; 7. Imanol Enríquez y 9. Jorge Benguché.

Entrenador: Eduardo Espinel.

JUTICALPA: 1. José Mendoza; 24. Óscar Barrios, 29. Óscar Suazo, 2. Maylor Núñez, 4. Kelvin Matute; 45. Jorge Velásquez, 33. Marco Reyes, 67. José Gonzáles, 6. Carlos Róchez, 17. Júnior Padilla y 9. Jairo Róchez.

Entrenador: Jhon Jairo López.

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Redacción La Prensa
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