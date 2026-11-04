Olimpia vs Juticalpa FC EN VIVO hoy partido Liga Nacional Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia se está dando un festín a costas del Juticalpa FC, al que le pasa por encima con goleada 4-0 en el primer tiempo del partido correspondiente a la décimo tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

A los 3 minutos, Edwin Rodríguez cobró un tiro libre con un centro al corazón del área, donde apareció como un puñal el mediocampista para conectar con un certero cabezazo y vencer a José Mendoza. Es el primer gol de Jack Jean-Baptiste en su regreso al León en esta temporada.

Los merengues pusieron tierra de por medio llegando al 10'. Otra acción del 'enmascarado' Rodríguez, jugó con Imanol Enríquez que asistió a la llegada de Nicolás Dibble y el delantero uruguayo se tiró para pegarle de derecha y clavar el segundo.