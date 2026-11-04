Olimpia vs Juticalpa FC EN VIVO hoy partido Liga Nacional Honduras

Olimpia se está dando un festín a costas del Juticalpa FC, al que le pasa por encima con goleada 4-0 en el primer tiempo del partido correspondiente a la décimo tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
A los 3 minutos, Edwin Rodríguez cobró un tiro libre con un centro al corazón del área, donde apareció como un puñal el mediocampista para conectar con un certero cabezazo y vencer a José Mendoza. Es el primer gol de Jack Jean-Baptiste en su regreso al León en esta temporada.
Los merengues pusieron tierra de por medio llegando al 10'. Otra acción del 'enmascarado' Rodríguez, jugó con Imanol Enríquez que asistió a la llegada de Nicolás Dibble y el delantero uruguayo se tiró para pegarle de derecha y clavar el segundo.
En el 25', el 'Toro' Jorge Benguché se hizo presente para anotar el tercer gol de la noche y de paso pidió perdón a los aficionados olimpistas por la eliminación en la Copa Centroamericana 2026.
El cuarto gol llegó en el 33', Imanol Enríquez con mucho coraje le ganó la pelota a Jorge Velásquez, asistió de nueva cuenta a Nicolás Dibble que la mandó a guardar con un derechazo imparable.
EL MINUTO A MINUTO:
HORARIO Y DÓNDE VER OLIMPIA VS JUTICALPA
El choque entre Olimpia y Juticalpa FC está programado para este miércoles 4 de noviembre a las 7:30 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Los aficionados podrán disfrutar de las acciones en directo a través de Deportes TVC, mientras que en www.laprensa.hn encontrarán toda la información, cobertura y detalles de este compromiso de la jornada 13 del campeonato hondureño.
ALINEACIONES TITULARES:
OLIMPIA: 1. Édrick Menjívar; 6. Félix García, 3. Clinton Bennett, 2. Emanuel Hernández, 15. Kevin Guity; 14. Jack Jean-Baptiste, 18. Raúl García, 8. Edwin Rodríguez, 31. Nicolás Dibble; 7. Imanol Enríquez y 9. Jorge Benguché.
Entrenador: Eduardo Espinel.
JUTICALPA: 1. José Mendoza; 24. Óscar Barrios, 29. Óscar Suazo, 2. Maylor Núñez, 4. Kelvin Matute; 45. Jorge Velásquez, 33. Marco Reyes, 67. José Gonzáles, 6. Carlos Róchez, 17. Júnior Padilla y 9. Jairo Róchez.
Entrenador: Jhon Jairo López.