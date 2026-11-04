Motagua logra vengarse del Estrella Roja con una remontada de campeón

Danlí, Honduras.

El Fútbol Club Motagua confirmó su mejoría y protagonizó una remontada para derrotar 1-2 al Estrella Roja, en duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Las águilas azules consiguieron una valiosa revancha tras la derrota por 0-2 sufrida en agosto ante el mismo rival. Esta vez, el vigente campeón del fútbol hondureño impuso su jerarquía en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí y se llevó tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de pelear por los primeros puestos de la clasificación. El triunfo también le permitió al conjunto capitalino escalar hasta la segunda posición, alcanzando los 28 puntos y desplazando momentáneamente al Real España al tercer lugar, a la espera del compromiso que la Máquina disputará este jueves frente al Génesis.

Por su parte, el Estrella Roja no pudo aprovechar su condición de local y se mantiene en la sexta posición de la tabla con 16 unidades.

LAS ACCIONES

El Estrella Roja demostró desde los primeros minutos que no estaba dispuesto a facilitarle el partido al vigente campeón. El conjunto de Danlí salió decidido a competir, presionó en diferentes sectores del campo y, por varios tramos del encuentro, logró poner contra las cuerdas a un Motagua que tuvo dificultades para encontrar su mejor versión durante la primera mitad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La primera ocasión de peligro llegó al minuto 17. José Gutiérrez ingresó al área por uno de los costados y generó preocupación en la defensa azul. El guardameta Luis Ortiz salió para achicar espacios, pero Padilla Discua apareció oportunamente para despejar el balón y alejar el peligro. Al minuto 21, Maikel García se animó con un zurdazo que pasó cerca de la portería de Motagua, mientras que un minuto después Steven Bermúdez sacó un potente remate que rozó el poste, en otra clara oportunidad para los locales. El Estrella Roja vivía sus mejores momentos y protagonizaba un auténtico vendaval ofensivo ante un Motagua que intentaba resistir los embates de su rival.

Los azules respondieron al 24. Aarón Barrios probó con un derechazo desde fuera del área, pero el balón se marchó desviado, sin generar mayores complicaciones para la defensa local. Cuando parecía que ambos equipos se marcharían al descanso sin goles, llegó el primer golpe de la noche. Al minuto 49, Óscar Rosales apareció para abrir el marcador. El atacante encontró espacio dentro del área y sacó un remate que terminó en el fondo de las redes, desatando la celebración de los aficionados locales. La acción fue revisada mediante el sistema de revisión de video FVS y, tras la verificación correspondiente, el tanto fue validado. Estrella Roja tomaba la ventaja y obligaba al campeón a reaccionar.

ETAPA DE COMPLEMENTO

Para el segundo tiempo, el técnico Javier López decidió modificar el panorama ofensivo del Motagua con los ingresos de Jonathan Moya y Rodrigo de Olivera, buscando mayor presencia en ataque y alternativas para romper el orden defensivo de los locales. Al minuto 57, Jordan García tuvo una oportunidad inmejorable para empatar, pero su derechazo dentro del área se marchó por encima de la portería. Motagua dejaba escapar una ocasión clara para igualar el encuentro. Dos minutos después, el Ciclón volvió a rozar el gol. Búho Meléndez ingresó al área y sacó un potente remate; Rodrigo de Olivera intentó llegar para empujar el balón al fondo de las redes, pero no consiguió conectar a tiempo. El empate parecía resistirse. Sin embargo, la insistencia azul finalmente tuvo recompensa. Al minuto 63 llegó un auténtico golazo. Clever Portillo sacó un misil desde varios metros de distancia y colocó el balón directamente en el ángulo, dejando sin opciones al guardameta del Estrella Roja. Un remate espectacular que significó el 1-1 y devolvió la confianza al conjunto capitalino. Motagua había encontrado el impulso que necesitaba y no tardó en completar la remontada. Al minuto 70, Alejandro Reyes apareció para firmar el segundo tanto azul y darle la vuelta al marcador. La anotación nació de una gran jugada colectiva, con Jordan García y Luis Vega asociándose para construir el ataque, antes de que el volante zurdo culminara la combinación con un potente remate al fondo de las redes. El 1-2 confirmó la reacción del campeón, que pasó de estar abajo en el marcador a tomar el control del resultado en apenas unos minutos del segundo tiempo. En los minutos finales, el Estrella Roja se lanzó en busca del empate y estuvo cerca de conseguirlo con un potente remate de Duarte, sacó un auténtico bombazo que llevaba mucho peligro, pero el guardameta Luis Ortiz se lució con una espectacular intervención para salvar al cuadro capitalino.

Finalmente, Motagua resistió la presión del conjunto de Danlí y selló una valiosa victoria por 1-2, con la que cobró revancha de la derrota sufrida en la primera vuelta y escaló hasta la segunda posición del Torneo Apertura 2026, alcanzando los 28 puntos y metiéndose de lleno en la pelea por el liderato.

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