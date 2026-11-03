Con ocho legionarios: Honduras confirma convocatoria para el Mundial Sub-17 de Qatar 2026

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) dio a conocer este martes la convocatoria oficial de la Selección Nacional Sub-17 para disputar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026, torneo en el que la Bicolor buscará representar al país en una nueva cita mundialista de la categoría. El entrenador Merling Paz será el encargado de dirigir al combinado hondureño, que tendrá una particularidad en su plantel: contará con futbolistas nacidos incluso dos años después de la generación que corresponde a esta competición.

La apuesta por el talento joven fue explicada por Francis Hernández, quien había adelantado que Honduras podría convertirse en una de las selecciones más jóvenes del campeonato: "No me cabe la menor duda de que vamos a ser la selección más joven del Mundial Sub-17. ¿Por qué? Porque la generación que disputa el torneo es la 2009 y nosotros vamos a llevar entre cinco y seis jugadores nacidos en 2010 y otros cinco o seis de 2011", manifestó. Hernández explicó que la decisión responde a un proyecto de desarrollo a largo plazo, con el objetivo de preparar anticipadamente a los futbolistas que tienen potencial: "Queremos preparar cuanto antes a los jugadores que tienen potencial, para que podamos aprovecharlos de la mejor manera posible y estén lo mejor preparados para llegar a nuestra selección absoluta", agregó.

✅Convocatoria Mundialista | La #HU17 🇭🇳 rumbo a Qatar 2026 🇶🇦🌎La Selección Nacional Sub-17 presenta la nómina de futbolistas que representarán a Honduras en la @fifaworldcup_es Sub-17 de Qatar 2026, bajo la dirección del seleccionador nacional Merling Paz.¡Vamos, cipotes! Es momento de representar a Honduras y dejar nuestra huella en el escenario mundial. ⚽🇭🇳#HU17 #MundialU17 #Qatar2026 #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 3, 2026

¿Cuándo y dónde se jugará el Mundial Sub-17 de 2026?

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar, que volverá a albergar la competición después de haber sido sede de la edición de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El campeonato reunirá a 48 selecciones nacionales y tendrá un total de 104 partidos. La mayoría de los encuentros se desarrollarán en el complejo deportivo Aspire Zone, ubicado en Al Rayyan, mientras que la gran final está programada para el Estadio Internacional Khalifa, en Doha. Esta será la segunda edición consecutiva con 48 participantes, luego de la ampliación del formato del torneo. Las selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada sector y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final; a partir de ahí, comenzará la eliminación directa. Honduras quedó ubicada en el Grupo L, donde tendrá como rivales a Japón, Colombia y Serbia. La Bicolor llega a esta competición por segundo Mundial consecutivo, después de su participación en Qatar 2025.

La convocatoria de Honduras para el Premundial Sub-17: