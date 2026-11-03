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Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy, hora y dónde ver la Champions League

El Barça mide su reacción ante el Aston Villa de Unai Emery y buscará volver a la victoria en la Champions League.

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 11:28 -
  • Agencia EFE
Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy, hora y dónde ver la Champions League

Barcelona recibe al Aston Villa en la cuarta jornada de la Champions League.
Barcelona, España.

El FC Barcelona, que viene de golear al Alavés (6-1) tras las derrotas de la semana pasada ante el PSG (4-2) y el Real Madrid (1-2), medirá este martes su reacción en el Spotify Camp Noy ante el Aston Villa de Unai Emery, invicto en la competición, en la cuarta jornada de la UEFA Champions League.

El entrenador español es un viejo conocido del club catalán, pues se ha enfrentado en 30 ocasiones al Barça, con un balance de 3 victorias, 6 empates y 21 derrotas para Emery. El peor balance de su trayectoria ante cualquier equipo al que se haya enfrentado un mínimo de diez veces.

El Barcelona, que debe ganar para mantenerse en los puestos que dan acceso directo a los octavos de final, llegará a la cita con las bajas de Dani Olmo y Roony Bardghji en ataque, y especialmente mermado en defensa por las ausencias de los también lesionados Jules Kounde, Eric Garcia, Xavi Espart y Andreas Christensen.

Así pues, la zaga es la línea que Hansi Flick realiza cambios. Tras descansar ante el Alavés, Gerard Martín regresa al once en detrimento de Frenkie de Jong, y tanto Pau Cubarsí como Joao Cancelo mantienen sus puestos, mientras que la principal novedad es Brian Fariñas ocupando el lateral vacante.

En la medular, Rodri, Pedri y Fermín López, que viene de anotar un doblete, son inamovibles, al igual que Lamine Yamal y Raphinha, también bigoleadores, en la delantera, a la que vuelve el inglés Anthony Gordon después de rotar el sábado.

- ALINEACIONES TITULARES:

BARCELONA: Joan García, Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.

ASTON VILLA: Zion Suzuki, Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen, Joao Gomes, Boubacar Kamara, John McGinn, Emiliano Buendía, Johan Manzambi y Nico Jackson.

Árbitro: Davide Massa (ITA).

Estadio: Spotify Camp Nou.

Hora: 2:00 PM, de Honduras.

Transmite: ESPN y Disney Plus.

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Agencia EFE
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