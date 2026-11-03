Comisionados Walter Varela y Eduardo Lanza asumen nuevos cargos en la Policía

Cortés, Honduras. Rigoberto Oseguera Mass, director general de la Policía Nacional, confirmó este martes cambios en la estructura de mando de la institución, como resultado de un análisis estratégico y operacional.
El comisionado Walter Varela asumirá como jefe regional en la zona norte, mientras que el comisionado Eduardo Enrique Lanza Lozano pasará a ocupar la Subdirección Nacional de Vialidad y Transporte.
Durante una entrevista, Oseguera explicó que las designaciones se realizaron con el propósito de fortalecer las acciones contra la criminalidad en la región noroccidental.
El jerarca policial indicó que las decisiones forman parte de una reorganización de mandos en diferentes puntos del territorio nacional, tomando en cuenta las necesidades de cada zona y el perfil de los funcionarios.
Además, el director destacó el desempeño de Lanza Lozano en la región norte y aseguró que su gestión contribuyó a que esa zona registrara una reducción de homicidios. Añadió que sus capacidades analíticas serán aprovechadas en su nueva función.
Policía destaca resultados del Plan Escudo de Honduras
Oseguera también se refirió a la estrategia de seguridad denominada "70 Días de Guerra contra el Crimen", desarrollada bajo el Plan Escudo de Honduras.
Explicó que la Policía ha desplegado directores nacionales y otros mandos en sectores considerados de mayor incidencia delictiva, dotándolos de recursos logísticos, tecnológicos y capacidad para tomar decisiones operativas.
Según el director, esta estrategia ha contribuido a alcanzar el promedio más bajo de los últimos 10 años en la tasa de incidencia de violencia letal. Sin embargo, reconoció que todavía existen desafíos en materia de seguridad.
"Tenemos el promedio más bajo en la historia de los últimos 10 años en la tasa de incidencia de violencia letal. Claro, eso todavía es un promedio diario. Todavía hay muchas cosas por hacer", manifestó a Hoy Mismo.
Asimismo, hizo un llamado a los operadores de justicia para que acompañen las acciones de seguridad y fortalezcan la respuesta institucional frente a la criminalidad.
Aumento de homicidios
Durante la entrevista, Oseguera habló sobre el comportamiento de los homicidios durante agosto y septiembre y afirmó que, según los registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), en ambos meses reportaron incrementos respecto al mismo período de 2025.
En la entrevista se indicó que agosto registró más de 30 homicidios adicionales y septiembre más de 37, en comparación con los mismos meses del año anterior. También se señaló que el promedio diario superó los ocho homicidios durante ese período.
Ante estos datos, Oseguera reconoció que fueron meses críticos y explicó que la institución realiza análisis históricos para identificar los factores que inciden en los repuntes de violencia.
"Estos meses tienen una característica esencial y es que históricamente todos los años ocurre esa alza y nosotros hemos analizado fuertemente, pero en este momento hemos concluido que hay una configuración criminal", manifestó.